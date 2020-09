Pandemie: Firmfeier wegen hoher Corona-Zahlen abgesagt

Friesoythe Weihbischof Wilfried Theising hat aufgrund der angespannten Corona-Situation im Landkreis Cloppenburg die geplanten Firmfeiern in Friesoythe abgesagt. Das berichtet die katholische Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe. Größere Versammlungen sind derzeit riskant.

„Diese Nachricht ist schmerzlich für alle Jugendlichen, die sich in den zurück-liegenden Monaten auf den Empfang des Firmsakramentes vorbereitet haben. Besonders schmerzlich war die Absage aber für die 42 Familien, die bereits am Samstag die Firmfeier gehabt hätten und auch im familiären Bereich entsprechend vorbereitet waren“, sagt Pastoralreferent in St. Marien Friesoythe Martin Kröger „Das tut mir außerordentlich leid.“

Kröger hat alle Firmlinge per Mail informiert. Die Nachricht habe dann sehr schnell die Runde gemacht, so dass nur wenige noch zum zweiten Übungstermin in der Kirche erschienen seien.

Schnellstmöglich seien auch die Katecheten und Katechetinnen und die anderen Dienste für den Firmgottesdienst, also die Lektoren, Musiker und Messdiener informiert worden. Die Nachricht sei von allen zwar mit Betroffenheit, aber dennoch besonnen aufgenommen worden.

„Der Weihbischof hat zugesagt, bald möglichst Ersatztermine mit der Pfarrei abzustimmen“, teilt Kröger mit. „Sobald diese Abstimmungen stattgefunden haben, werden die Firmbewerber und Firmbewerberinnen auf den üblichen Kanälen und die Gemeinden über die Pfarrnachrichten informiert.“

Bis es einen neuen Termin gebe, werde die Marien-Gemeinde weiterhin Material auf der Firmhomepage einstellen Alle Firmbewerberinnen und Bewerber werden gebeten, sich von Zeit zu Zeit auf der Homepage mit einzuloggen und sich zu informieren.

„Wie wir in den Vorbereitungstreffen formuliert haben, ist das Leben mit dem Geist Gottes ein dynamisches Geschehen bei dem Entwicklung niemals aufhört. Nutzen wir die Zeit“, sagt Pastoralreferent Martin Kröger.