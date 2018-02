Friesoythe Als sich Wolfgang Letzel vor zwei Jahren auf die Suche nach Gemälden, Büchern oder Werbegeschenken mit dem Motiv der Postkutsche machte, hätte er nie für möglich gehalten, wie das Ergebnis im Endeffekt aussehen würde. Denn mittlerweile hat Letzel, der Leiter des Postgeschichtlichen Museums in Friesoythe, zusammen mit dem stellvertretenden Leiter Walter Beckmann weit über 200 Exemplare gefunden. Der Grund für die Suche ist eine Sonderausstellung, die anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Museums stattfinden wird – am 13. Mai, dem internationalen Museumstag. Thema der Ausstellung: „Die Postkutsche in Wirtschaft und Kunst“.

Zeichen für Qualität

„Dabei soll es nicht um die Postkutsche als Arbeitsgerät gehen, sondern um ihre Funktion in der Werbung und ihre Bedeutung für Künstler“, erklärt Letzel. Denn die Postkutsche war ein sehr gängiges Motiv. Während des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts verwendeten sie viele Künstler in ihren Gemälden. So auch Vincent van Gogh. Von einem seiner Gemälde gibt es im Museum auch eine Künstleransicht zu sehen. „Die Postkutsche steht für Beständigkeit, Tradition und Qualität“, erklärt Letzel. Daher ist sie in der Werbung von Firmen stets sehr beliebt. Unabhängig davon, ob es sich bei dem beworbenen Produkt um Bücher, Kaffee oder Zigaretten handelt, die Postkutsche wurde als Werbemotiv verwendet – wie zahlreiche Exponate im Museum beweisen. Teilweise ist sie auch noch heute in der Werbung zu finden. „Jetzt steht sie für einen Schritt zurück von der Globalisierung, für die Sehnsucht nach der alten Heimat“, sagt Letzel.

In der Bierindustrie ist die Postkutsche heutzutage unter anderem auf Bierdeckeln oder Krügen zu sehen. Die Gründe dafür reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Wer damals die Konzession zum Betreiben einer Gaststätte erhalten wollte, musste in dem Lokal auch eine Postablage einrichten. So konnte die Post in jedem Ort gelagert werden, ohne dass dafür eine eigene Poststelle vonnöten war, erklärt Letzel.

Für die Sonderausstellung werden die Räumlichkeiten im Museum, Lange Straße 1a in Friesoythe, genutzt. Im ersten Stockwerk und dem Dachgeschoss des Gebäudes stehen auch schon einige Exponate. Zum Beispiel ein Fahrrad, das die Post 1965 in Friesoythe verwendete, oder ein Posthandkarren aus dem Oldenburger Raum.

Mitten in Vorbereitungen

Ein Großteil der Exponate muss seinen Platz aber erst noch finden. So steht eine weitere Fläche im Dachgeschoss zur Verfügung, die noch eingerichtet werden muss. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen“, sagt Letzel. Wenn es soweit ist, wird die Deutsche Post am Tag der Ausstellung auch neue Elektrofahrzeuge vorstellen. Einen Einritt wird es nicht geben. „Wir hoffen, neue Leute kennenzulernen und neue Quellen zu entdecken“, freut sich Letzel sehr.