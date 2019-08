Friesoythe Durch Zufall ist Ernst-Joachim Pagenstecher, der mit seiner Frau Claudia in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) lebt, auf das Postgeschichtliche Museum in Friesoythe aufmerksam geworden: „Wir wollten die Gegend näher erkunden und haben auf einem Informationsschild davon gelesen“, berichtet der Jurist im Ruhestand, dessen Vorfahren einige Generationen lang Postmeister in Osnabrück waren.

Gut dokumentiert ist die Geschichte der Familie Pagenstecher. Das Archiv lagerte bisher beim Landkreis Warendorf zwischen Münster und Bielefeld. „Als ich nun die Nachricht bekam, dass das Archiv digitalisiert wird und unter anderem zwei Bilder meiner Vorfahren nicht mehr dort gelagert werden können, habe ich mich unter anderem an das Informationsschild zum Museum erinnert“, erzählt Pagenstecher.

Er nahm Kontakt zu Wolfgang Letzel, Vorsitzender des Museums, auf und stieß auf offene Ohren: „Anhand der Bilder können wir die Geschichte erzählen“, sagt Letzel. Und zwar die Geschichte davon, dass es im 18. und 19. Jahrhundert privat betriebene Poststellen gab. Denn auf den Bildern sind Heinrich Rudolf Pagenstecher (1765-1804) und seine Frau Gertrud (1784-1843) zu sehen. „Heinrich Rudolf Pagenstecher war ab 1779 bis zu seinem Tod Postmeister der holländischen Post in Osnabrück“, sagt Pagenstecher. Holländische Post meinte damals, dass Waren nach Holland gebracht wurden. „Osnabrück war damals Knotenpunkt zwischen der holländischen Post und der Reichspost, von da aus wurden die Waren beispielsweise nach Amsterdam gebracht“, erklärt Pagenstecher weiter.

Der hauptberufliche Postmeister hatte das Geschäft von seinem Vater übernommen, der sich mit dem Postgeschäft ein paar Nebeneinkünfte sicherte. „Nach seinem frühen Tod führte seine Frau Gertrud das Geschäft weiter. 1828 wurde die Post auf das Königreich Hannover und Großbritannien übertragen, da die Königreiche keine privaten Postämter mehr wollten“, erzählt Pagenstecher.

Gertrud Pagenstecher wehrte sich zwar gegen die Übertragung, konnte sie jedoch nicht verhindern. „Beide Söhne erhielten jedoch bis zu ihrem Lebensende eine Entschädigung in Höhe von 1500 Reichstalern pro Jahr“, berichtet Pagenstecher.

Diese Geschichte können die Besucher des Postgeschichtlichen Museums nun anhand der Bilder nachvollziehen: „Wir geben Schilder in Auftrag und hängen die Bilder bei uns auf. Sie passen sehr gut in unsere Bilderreihe. Zudem passen sie auch thematisch in unser Sammelgebiet, das den gesamten Weser-Ems-Bereich umfasst“, freut sich Letzel über die Dauer-Leihgabe. „So bleibt Geschichte lebendig“, betont Claudia Pagenstecher.