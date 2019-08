Projektchor geht in Endphase

Friesoythe Nach langer Probenzeit wird der Projektchor für das Patronatsfest der katholischen Kirchengemeinde St. Marien am Sonntag, 18. August, nun seinen Abschluss finden. Der Chor trifft sich am Donnerstag, 15. August, zu einer Probe um 20 Uhr im Franziskushaus Friesoythe. Hier wird auch ein Teil der Band dabei sein.

Die nächste Probe ist dann am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr im Franziskushaus Friesoythe zum Einsingen. Um 20 Uhr beginnt die Generalprobe in der Kirche. Am Sonntag, 18. August, trifft sich der Chor um 9.30 Uhr im Franziskushaus erneut zum Einsingen. Um 10 Uhr ist eine kurze Stellprobe in der Kirche. Um 10.45 Uhr beginnt das Festhochamt in der Kirche.