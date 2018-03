Friesoythe Mit den Themen Kreuzweg und Auferstehung hat sich in den vergangenen Wochen der Religionskurs aus dem 9. Jahrgang des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) intensiv auseinandergesetzt. Dazu sahen sich die Schüler auch die 14 Kreuzwegstationen des Leiden Jesu Christi in der St.-Marien-Kirche in Friesoythe an. Die Jugendlichen stellten sich die Fragen: „Was hat die 2000 Jahre alte Leidensgeschichte Jesu mit den Menschen von heute zu tun? Welche Impulse lassen sich aus den einzelnen Stationen für unser Leben im Jahr 2018 ableiten?

Gemeinsam mit ihrem Religionslehrer Christoph Hagen und dem Schulseelsorger Eckehard Drees entwickelten die 22 Schülerinnen und Schüler (9a und 9d) des Religionskurses die Idee, zum Thema „Kreuzweg“ eine Ausstellung zu entwerfen. In fünf Doppelunterrichtsstunden fertigten sie Bildercollagen an, die deutlich machen, dass sich die einzelnen Kreuzwegstationen auch auf die heutige Lebenswelt Jugendlicher übertragen lassen und dass sie ganz unterschiedliche Impulse bereithalten. Am Freitagvormittag hat ein Teil der AMG-Schüler nun diese Ausstellung in der von Gerd Binder und Christa Anneken geführten Galerie am Schlachthaus (Burgstraße) vorbereitet.

Termine Eröffnet wird die Ausstellung mit Collagen zum Thema „Kreuzweg“ mit einer Vernissage am kommenden Dienstag, 13. März, um 19 Uhr in der Friesoyther Galerie am Schlachthaus an der Burgstraße. Besucht werden kann die Ausstellung bis zum 9. April immer samstags von 18 bis 19 Uhr.

Der 15-jährige David Antal hat an der Station zwölf „Jesus wird gekreuzigt“ mitgearbeitet. Die Collage zeigt im Hintergrund einen Phönix. Übertragen auf die heutige Zeit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt („Phönix aus der Asche“). „Es geht zum Beispiel darum, dass man, auch wenn man eine schlechte Note geschrieben hat, daraus etwas lernen und nach vorne schauen soll“, sagte David Antal.

Auch die Realschule Fries­oy­the ist an der Ausstellung beteiligt. Der Schüler Thorben von Uchtrup hat eine Skulptur erstellt, die inmitten einer zerbombten Stadt ein bunt gekleidetes Mädchen zeigt.