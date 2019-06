Friesoythe Ein Schützenfest ohne Königspaar? Das kommt in Friesoythe überhaupt nicht in Frage. Und ist auch gar nicht möglich. Denn sollte es in einem Jahr mal keinen Anwärter geben, dann greift eine ganz bestimmte Regelung. Dann muss nämlich der dienstälteste Offizier, der noch kein König war, zum finalen Schuss auf den Adler ansetzen.

In diesem Jahr kann sich der Offizierskorps der Schützengilde Friesoythe aber entspannen, denn es gibt bereits zwei offizielle Bewerber: Michael Vahle von der Kompanie Lange Straße und Josef Bickschlag von der Kompanie Kirchstraße.

Wenn in der Stadt vom 3. bis 5. August Schützenfest gefeiert wird, bleibt der Thron also nicht leer. Das Königsschießen findet am Sonntagnachmittag, 4. August, auf dem Appellplatz an der Thüler Straße statt.