Friesoythe Lucia Bösel war knapp drei Jahre alt, als ihr Pflegevater Heinrich Kuhlmann Schützenkönig in Friesoythe wurde. 1939 war das. „Das wurde damals ganz groß gefeiert. Meine Pflegeeltern und ich standen damals auf dem Balkon und alle Nachbarn aus der Moorstraße waren eingeladen“, erinnert sich Bösel, die in Emstekerfeld geboren wurde und jetzt in Wardenburg lebt.

Die heute 82-Jährige denkt gern an die damaligen Schützenfeste zurück: „Es wurde sehr viel für die Kinder gemacht. Kleine Karussells standen dort und wir konnten Lose kaufen. Wenn wir gewonnen haben, bekamen wir einen Eimer, in dem ganz viele Sachen drin waren, manchmal auch eine Dose mit Würstchen. Den haben wir dann stolz mit nach Hause genommen.“

Auch die Gemeinschaft sei damals sehr schön gewesen: „Mein Pflegevater hatte eine Reparatur-Werkstatt mit Tankstelle und war sehr beliebt in Friesoythe. Aber auch sonst ging jeder Friesoyther beim Umzug mit“, sagt Bösel. Vor allem die Nachbarn aus der Moorstraße freuten sich mit ihren Pflegeeltern und saßen auch mit am Tisch, als gefeiert wurde. Auch damals seien die Geschäfte im Ort am Montag geschlossen gewesen.

Bösel erinnert sich noch genau, wie das Fest damals ablief: „Nach dem Gottesdienst haben sich alle bei der Soeste zum Antreten und Marschieren getroffen.“ Einen Unterschied zu heute gab es jedoch: „Die Männer sind entweder mit Gewehr oder Stock marschiert, jeweils mit Blumen geschmückt. Manche hatten auch noch Blumen am Hut, das sah sehr schön aus.“ Heute wird ausschließlich mit Stöcken oder Attrappen marschiert, die ein „richtiges“ Gewehr symbolisieren.

Generell sei das Schützenfest bereits damals groß und sehr festlich aufgezogen worden: „Besonders haben mir die vielen Musikkapellen gefallen, die dort gespielt haben. Auch die Kompanien in jeder Straße sind bereits damals schon aufmarschiert“, sagt Bösel. Sehr gut habe ihr auch der Gottesdienst gefallen und wie die Straßen mit Fahnen geschmückt wurden. An die Feierlichkeiten im Zelt denkt Bösel ebenfalls gern zurück.

Zehn Jahre lang blieb ihr Pflegevater amtierender Schützenkönig von Friesoythe: „Kurz nach dem Schützenfest ist der Krieg ausgebrochen und alle jungen Männer mussten an die Front.“ Erst 1949 hat das nächste Schützenfest stattgefunden.