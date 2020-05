Glaube: Kein zentraler Gottesdienst

Friesoythe /Sedelsberg /Bösel Die ev.-luth. Kirchengemeinde Friesoythe-Sedelsberg-Bösel hat entschieden, am Himmelfahrtstag, 21. Mai, keinen zentralen Gottesdienst in der Kapelle Schwaneburgermoor, sondern in jeder der drei Kirchen einen Gottesdienst anzubieten. Einerseits sei die Anzahl der Plätze in der Kapelle Schwaneburgermoor sehr begrenzt, und andererseits sei in kleineren Runden die Ansteckungsgefahr reduzierter. Die Gottesdienste beginnen um 9.30 Uhr in Sedelsberg und Bösel und um 10.30 Uhr in Friesoythe. Die Gottesdienstbesucher sind gebeten, selbst für einen Mund-Nasen-Schutz zu sorgen, die Handhygiene und den Abstand zu den anderen zu wahren. Es ist notwendig, dass jeder seine Kontaktdaten hinterlässt, um im Zweifel die Infektionskette schnell unterbrechen zu können. Wer sich krank fühlt, möge bitte zu Hause bleiben.

