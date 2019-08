Termine in Friesoythe, Garrel und Barßel

Das Seminar „Letzte Hilfe – Umsorgen von schwer erkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende“ ist in vier Module zu je etwa 45 Minuten eingeteilt: 1. Sterben ist ein Teil des Lebens, 2. Vorsorgen und Entscheiden, 3. Leiden lindern, 4. Abschied nehmen. Alle Module werden an einem Seminartag behandelt. Kursleiterinnen sind Birgit Buschermöhle und Gerda Spieker.

Termine: In Friesoythe findet der Kursus am Mittwoch, 18. September, ab 17 Uhr statt. Einen zweiten Termin gibt es am Samstag, 30. November, ab 10 Uhr. Veranstaltungsort ist jeweils die Geschäftsstelle des Hospizdienstes Malteser Friesoythe im 4. Stock des MVZ neben dem Marien-Hospital (St.-Marien-Straße 5). In Garrel findet das Seminar am Dienstag, 17. September, ab 17 Uhr im Johannes-Haus (Pfarrer-Landgraf-Straße 1) und in Barßel am Donnerstag, 28. November, ab 17 Uhr in der Caritas-Tagespflege (Lange Straße 55) statt.

Anmeldungen nimmt das Bildungswerk Friesoythe ab sofort unter Telefon 04491/ 93300 oder im Internet unter entgegen. Die Seminargebühr beträgt 20 Euro.

www.bildungswerk-friesoythe.de