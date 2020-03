Service: Bücher ausleihen von Zuhause aus möglich

Friesoythe Momentan sind persönliche Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen. „In dieser Situation, für uns alle bedrückenden Situation, bietet Lesen eine gute Möglichkeit der Ablenkung“, sagt Birgit Meyer-Beylage, Leiterin der Friesoyther Katholischen Öffentlichen Bücherei. Doch auch Buchhandlungen und Büchereien haben nicht mehr geöffnet. Die Bücherei St. Marien möchte den Leserinnen und Lesern daher einen besonderen Service anbieten: Per E-Mail können Medienwünsche an die Bücherei gerichtet werden. Die Leser werden gebeten, ihren Namen, ihre Lesenummer sowie ihre Adresse anzugeben. Telefonische Wünsche können in der Zeit von 9 bis 15 Uhr mitgeteilt werden. Über den Online-Katalog (einzusehen auf der Homepage der Bücherei) können konkrete Medien im Katalog recherchiert werden. Weiterhin liefert die Bücherei auch Medienpakete (z.B. Krimiauswahl, Bilderbuchauswahl, Erstlesebücher, Spiele).

Ausgeliefert werden die Medien an jedem Montag und Donnerstag (ausgenommen Ostermontag) in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Die Medien werden vor die Haustür gelegt, und es wird geklingelt. So wird das Paket abgegeben. Sollte jemand in einem Mehrfamilienhaus nicht zu Hause sein, wenn der Lieferservice klingelt, werden die Medien wieder mitgenommen. Eine Abholung entliehener Medien von zu Hause erfolgt nicht. Wenn die Bücherei wieder geöffnet ist, können alle entliehenen Medien wieder zurückgebracht werden. Der Service gilt vorerst bis zum 30. April.

Auch eine E-Book-Ausleihe ist möglich. Auch wer noch kein Leser der Bücherei ist kann dieses Angebot vorerst bis zum 30. April nutzen. Alle bereits entliehenen Medien werden automatisch bis zum 30. April verlängert.