Friesoythe Als das „Lädchen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) am 1. April 2009 erstmals seine Türen öffnete, befand sich der Verkaufsraum noch in einem ehemaligen Büro an der Alten Mühlenstraße in Friesoythe. Elf ehrenamtliche Frauen betreuten den Verkaufsladen, in dem vor allem Bekleidung für junge Mütter und Kinder angeboten wurde. Dieses Angebot richtete sich vor allem an sozialschwache Familien, die sich für kleines Geld einkleiden konnten.

Schnell gewachsen

An dieser Zielrichtung hat sich bis heute nichts geändert. Doch ansonsten hat sich in den vergangenen knapp zehn Jahren so einiges getan. Das Angebot des „Lädchens“ wuchs genauso schnell wie der Kundenstamm. Die Räumlichkeiten reichten somit nicht mehr aus. Also folgte 2012 der Umzug an die Bahnhofstraße 15. Im hinteren Teil der ehemaligen Drogerie Rieger. Dort gibt es kostengünstig Kinder-, Damen und Herrenbekleidung, Babyartikel, Haushaltswaren, Bücher und Spielzeug.

„Jeder kann bei uns einkaufen. Man muss keinerlei Voraussetzungen erfüllen“, sagt Marlies Schnitger, die gemeinsam mit 29 weiteren Frauen ehrenamtlich im „Lädchen“ arbeitet. Außerdem gehören noch sechs männliche Helfer zum Team, die bei körperlich schwereren Arbeiten zur Stelle sind.

„Lädchen“ für alle offen Das Angebot im SkF-Lädchen an der Bahnhofstraße 15 in Friesoythe (hinten im Gebäude) umfasst Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung, Babyartikel, Haushaltswaren, Bücher und Spielzeug für einen kleinen Preis. Jeder kann dort einkaufen, Vorgaben gibt es keine. Die gut erhaltenen Artikel stammen allesamt aus Sachspenden von Bürgern. Weitere Spenden (außer Elektroartikel) werden gerne angenommen. Öffnungszeiten: Das SkF-„Lädchen“ hat Montag und Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr sowie 15 bis 17.30 Uhr und Freitag von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Im Schnitt kommen pro zweieinhalb Stunden Öffnungszeit rund 50 Kunden in den etwa 80 Quadratmeter großen Laden. „Räumlich stoßen wir hier an unsere Grenzen“, sagt Schnitger. Vor allem würden Lagerplätze fehlen. Und auch der Raum, in dem die Artikel „verkaufsfertig“ gemacht werden, sowie der Aufenthaltsraum seien viel zu klein und die sanitären Anlagen längst nicht mehr zeitgemäß.

Auch vor dem Hintergrund, dass das Rieger-Gebäude im kommenden Jahr von neuen Besitzer wie berichtet umgebaut oder sogar abgerissen wird, sind die Frauen vom „Lädchen“ auf der Suche nach einem neuen Verkaufsraum. Die Wunschimmobilie sollte über rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche und über ausreichend Lagerkapazitäten verfügen und sich im Innenstadtbereich befinden. Die Miete sollte auch nicht so hoch sein. „Schließlich machen wir unsere Arbeit für die gute Sache“, sagt Schnitger.

Erlös für gute Sache

Durch den Erlös des „Lädchens“ wird zunächst die Miete bezahlt. Der Überschuss fließt in die soziale Arbeit der SkF in Cloppenburg. Dadurch werden zum Beispiel die Schwangerschaftsberatung oder der Familienhebammendienst direkt vor Ort unterstützt.

Wer den ehrenamtlichen Helferinnen des SkF-“Lädchens“ ein Mietobjekt anbieten möchte, kann sich an Marlies Schnitger, Telefon 04491/3186, oder Mechthild Meerjans, Telefon 04491/919626, wenden.