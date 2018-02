Friesoythe Leseratten sollten sich bald mit Büchern eindecken, wenn sie auch in den nächsten Monaten viel lesen möchten. Denn die Katholische Öffentliche Bücherei St. Marien Friesoythe wird von Anfang März bis Ende Mai ihre Türen schließen. Hintergrund ist, dass sie in der Zeit renoviert und neu möbliert wird. Der 8. März ist der letzte Ausleihtag. „Alle ab März entliehenen Medien werden aber bis Ende Mai verlängert“, sagt Leiterin Birgit Meyer-Beylage. E-Books können die ganze Zeit über weiter ausgeliehen werden.

Statistik 2017 Bestand: 10 093 Medieneinheiten; hinzu kommen 400 E-Books. Entleihungen: 20 344 (2016: 18 737, Steigerung um 1607 Ausleihen), darunter E-Book-Ausleihen: 2362 (2016: 1633, Steigerung um 729 Ausleihen). Aktive Benutzer: 576 (2016: 366, Steigerung um 210) Zugang an Medien: 1422 Medien; Abgang: 1666 Medien Veranstaltungen: 159 (52 Klassenführungen, 10 Vorlesestunden, 44 BibFit-Veranstaltungen, 12 Literaturgesprächskreise, 3 Autorenlesungen, 14 thematische Ausstellungen und 24 sonstige Veranstaltungen) Ehrenamtliche Mitarbeiter: 33 plus FSJlerin Katharina Roter, circa 3516 Arbeitsstunden in der Bücherei

Vom 12. bis zum 16. März sollen alle Medien der 185 Quadratmeter großen Bücherei von den Mitarbeitern verpackt und übergangsweise in einem Lagerraum untergebracht werden. Hunderte Kartons sind dafür nötig. Nach den Osterferien wird es dann neue Möbel geben. „Unsere Möbel sind schon über 30 Jahre alt und eher funktional. Alles kommt raus“, sagt Meyer-Beylage. Es sollen neue, niedrigere Regale angeschafft werden, so dass alles weiter wirke und die Bücherei immer mehr einen Aufenthaltscharakter bekomme sowie zeitgemäßer werde. Auch die Wände sollen einen neuen Anstrich erhalten für ein „peppiges, junges Gesicht“, so die Leiterin. „Wir sind froh, dass die Kirchengemeinde und die Stadt die Kosten für alles mit jeweils 50 Prozent übernehmen.“

Die alten Systemregale aus Metall möchte die Bücherei kostengünstig abgeben. Sie müssen von den Käufern selbst abgebaut und abtransportiert werden. Schulen und Kindergärten haben Vorverkaufsrecht. Die Regale können am 22. Februar von 9 bis 19 Uhr und am 23. Februar von 9 bis 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung angeschaut werden. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 04491/928916 (Bücherei), Telefon 04491/928917 (Josef Averbeck) oder buecherei@stmarienfriesoythe.de wird gebeten. Vom 26. bis 29. März können die Regale dann abgeholt werden. „Wir freuen uns schon auf die neugestaltete Bücherei und sind uns sicher, dass sie auch bei den Besucher gut ankommen wird“, sagt Meyer-Beylage, die noch mehr Positives zu berichten hat.

So habe man 2017 einen absoluten Spitzenwert erreicht, was die bisherigen Ausleihen angehe (siehe Infobox). Immer mehr Romanleser würden auf E-Books umsteigen. Vor allem in der Urlaubszeit würden viele dieses Angebot nutzen. Auch Ältere würden sich damit vertraut machen.

Die Bücherei habe immer um die 10 000 Medien im Bestand. Viele werden regelmäßig ausgetauscht, um Aktuelles anbieten zu können. Da es wichtig sei, Kinder schon früh an das Lesen heranzuführen, werde es auch 2018 wieder Aktionen wie „Ich bin ein Leseheld“ für Jungs zwischen acht und zehn Jahren geben. Ab dem Sommer soll es wieder einen Leseclub mit dem AMG geben. Des Weiteren kommen jeden Montag insgesamt zehn Kinder aus der ersten und zweiten Klasse der Marienschule im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in die Bücherei, wo Mitarbeiter mit ihnen Gesellschaftsspiele spielen.