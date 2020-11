St. Martin: Kinder mit Laternen in Kirche willkommen

Friesoythe Die St.-Martinsumzüge müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie alle abgesagt werden. Die Pfarrei St. Marien lädt aber einem zu St.-Martins-Familiensparziergang durch die Gemeinde ein. In der Mitteilung heißt es: „Bitte geht nur mit den Personen, die in eurem Haushalt leben, los! Wenn ihr möchtet, seid ihr eingeladen, auch in die hell erleuchtete Kirche zu kommen und ein St.-Martinslied zu singen oder eine Kerze zu entzünden.“ Als Andenken an diesen besonderen St.-Martinstag 2020 können sich die Kinder auf ein kleines Geschenk freuen.

In Altenoythe, Kampe, Neuscharrel und Markhausen fanden die Aktionen schon erfolgreich statt. An diesem Mittwoch, 11. November, sind aus diesem Anlass die Kirchen in Friesoythe und Thüle von 17 bis 18 Uhr geöffnet.

