Friesoythe Eine hoch technisierte Gesellschaft in der Zukunft, deren genormte Bewohner auf Minimierung des persönlichen Kontakts und Maximierung des individuellen Lustgefühls aus sind – ist das eine schöne neue Welt? Was Aldous Huxley in seinem 1932 erschienenen Roman „Schöne neue Welt“ beschreibt, ist von der heutigen Realität im Jahr 2019 gar nicht so weit entfernt. Diese nicht so ferne Zukunftsvision brachte die Theatergruppe „Eigen:Regie“ bei ihrer Premiere am Samstagabend im gut besuchten Forum am Hansaplatz in Friesoythe auf die Bühne.

Der anspruchsvolle Inhalt zog die Besucher in ihren Bann: Der unangepasste Führungsmensch Bernard Marx spürte längst, dass er ebenso wenig in die schöne neue Welt passte, wie seine Freundin Helena Watson. Doch statt sich wie sie damit abzufinden, führte er ein Dasein am Rande der Gesellschaft. Bei einem Ausflug mit seiner Angebeteten Lenina, ein perfektes Produkt der schönen neuen Welt, begegnete er dem Wilden John und seiner Mutter. Für Marx war John ein perfektes Mittel, um einen Platz in der verhassten Gesellschaft zu erringen – und so führte er John gegen dessen Willen und gegen den Willen des Präsidenten, dessen Sekretärin Stinni, des Wissenschaftlichen Direktors Foster und der World-Controllerin Margarete Bond in die Gesellschaft ein – bis John seinem Unmut freien Lauf ließ und eine Revolution anzettelte.

Die Nachwuchsschauspieler steckten viel Herzblut in ihr Theaterstück. Zur Vorbereitung trafen sie sich nicht wie üblich wöchentlich, sondern probten an mehreren Wochenenden intensiv, um so tief wie möglich in die Texte einzutauchen.

• Eine weitere Aufführung des Stückes gibt es am kommenden Samstag, 30. November, im Forum am Hansaplatz in Friesoythe. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro (ermäßigt fünf Euro). Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.