Friesoythe Es ist das Jahr 2050, als drei Forscher in das AMG-Forum in Friesoythe eindringen und versteinerte Figuren vorfinden. Nach einiger Zeit schaffen sie es, diese wieder zu beleben und bekommen von ihnen zwölf Szenen aus der heutigen Zeit zu sehen. „Dabei geht es immer um missglückte oder höchst problematische Formen der Kommunikation in der heutigen Zeit“, erklärt Peter Langer, der gemeinsam mit Sigrid Schmeichel-Möhlmann die Theater-AG der Oberstufe des Albertus-Magnus-Gymnasiums leitet.

Das neue Stück „Communication Breakdown“, was mit „Zusammenbruch der Kommunikation“ übersetzt werden kann, zeigt zwölf kleine Dramen, die die Zuschauer zum Nachdenken anregen sollen. „Die Szenen sind zum Teil traurig, aber auch lustig, skurril und manchmal grotesk. Einige Dinge werden auch bewusst übertrieben dargestellt“, sagt Langer.

Die 16- bis 19-Jährigen haben die kurzen Sequenzen gemeinsam mit Langer und Schmeichel-Möhlmann entwickelt. „Dabei handelt es sich um eine wilde Zusammenstellung von einzelnen Handlungen. Die Forscher, die diese aktivieren und dann darüber rätseln, was sie daraus für Rückschlüsse ziehen können, sind das verbindende Element“, erklärt Langer.

Rund zehn Schülerinnen und Schüler stehen an den drei Abenden, an denen das Stück im Forum des AMG aufgeführt wird, auf der Bühne. Am 29. Mai, 2. Juni und 4. Juni zeigen die Schüler ihr schauspielerisches Talent. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Die Karten können bereits ab Montag, 27. Mai, für vier Euro in den Pausen am AMG gekauft werden. An der Abendkasse kosten die Karten sechs Euro.