Friesoythe Schneewittchen – Dieses Märchen ist am Freitag, 25. Oktober, ab 16 Uhr im Forum am Hansaplatz in Friesoythe als modernes Musical zu erleben. Musicaldarsteller vom Theater Liberi sorgen mit rasanten Songs und Choreographien, viel Energie und jeder Menge Humor für ein Live-Erlebnis für Kinder, Eltern und Großeltern, so in der Ankündigung.

Untermalt wird Schneewittchens Abenteuer von eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. „Musikalisch bekommt das Publikum einiges geboten: opulente Big Band-Arrangements, rockige und soulige Popsongs in einer Symbiose aus Analogem und Elektronischem, aber auch ergreifende Balladen und genreübergreifende Ohrwürmer“, so Kloppenburg.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro bei freier Platzwahl, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt 22 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder. Inhaber der NWZ-Card sparen zwei Euro beim Ticketkauf in den NWZ-Geschäftsstellen und bei den NWZ-Annahmestellen wie z.B. in der Buchhandlung Schepers an der Lange Straße 9 in Friesoythe sowie online unter www.nordwest-ticket.de oder telefonisch über die Hotline Telefon 0441/99887766.