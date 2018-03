Friesoythe Wie soll Paul seinen Hof retten? Mit einer total verrückten Modenschau im Ochsenstall? Und wer zum Teufel ist seine geheimnisvolle Schwester? Drei Fragen, die am Samstagabend zahlreiche Gäste in der Friesoyther Realschule nicht mehr auf den Stühlen hielten. Bei der Premiere der neuen plattdeutschen Komödie „Modenschau in’n Ossenstall“ des Theatervereins Friesoythe wurde laut gelacht, gekichert und geschrien.

Wieder einmal schafften es die Darsteller des Theatervereins, das Publikum mit gut sitzenden Kostümen und Pointen von Anfang an zu unterhalten. Schon als sich der Vorhang lüftete, staunten die Gäste nicht schlecht. Beim mit Liebe zum Detail geplanten Bühnenbild wirkte es fast so, als könnte man den heruntergewirtschafteten Bauernhof von Paul Hartmann sogar riechen.

Zwischen Stalltüren, Plumpsklo und Brunnen waren es neben den fleißigen Bühnenbauern Thomas König, Rüdiger Hempen, Gerd Plaggenborg, Robby Cauwels und Daniel Siebrands aber letztendlich die charakterstarken Darsteller, die bestens von Regisseurin Doris Berndmeyer und 1. Vorsitzenden Wilhelm Lübbers-Siemer in Szene gesetzt wurden. Ob Peter Behrens als sympathischer Paul Hartmann, Andrea Lo­schen als seine auch nicht auf den Mund gefallene Frau Tilly oder Mechthild Grunert als dreiste und immer neugierige Nachbarin Klementine Dreist – alle Darsteller hielten das Publikum bestens bei Laune. Neben Gregor Lübbers als Pauls Freund Franz Stolz, Ines Grunert als Nachbarin Sophia Meyer und Felix Wulfers als Dr. Bruno Braun überzeugte auch Anika Lindner als schräge Nachbarin Gesche Lamich, die ihrem Nachnamen alle Ehre machte.

Spätestens bei der namensgebenden Modenschau, die alle Darsteller in ganz ausgefallenen Kostümen zeigte, war das Publikum am Beben. Durch die passenden auch teils improvisierten Sprüche mit Bezug auf Friesoythe fühlte sich jeder Gast gleich wohl. Nach dem Stück konnten sich Gäste und Darsteller bei einer kleinen After-Show-Party über das gerade gesehene Stück austauschen – was auch gut genutzt wurde.

Die plattdeutsche Komödie in drei Akten wird noch am kommenden Samstag, 17. März, sowie am Samstag, 24. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Realschule gezeigt. Zusätzlich findet am Sonntag, 18. März, eine Seniorenvorstellung um 15 Uhr statt.

Karten im Vorverkauf gibt bei „Himmel No. 7“ an der Moorstraße 11 in Friesoythe. Tickets können dort dienstags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr für sechs Euro erworben werden. Ebenfalls sind an allen Aufführungsterminen Karten an der Abendkasse zu bekommen.