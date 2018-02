Friesoythe Ein bisschen Spaß muss sein... Auf eine besondere Theaterkomödie mit prominenter Besetzung dürfen sich die Theaterfreunde in Friesoythe und Umgebung im kommenden Jahr freuen. Der Schauspieler, Schlagersänger und Unterhaltungskünstler Roberto Blanco (80) übernimmt die Rolle des „Frauenverstehers“ in dem Klassiker „Der Mustergatte“, mit dem er am Sonntag, 27. Januar 2019, um 17 Uhr auf der Bühne im Forum am Hansaplatz in Friesoythe gastiert. Es ist eine Produktion der Konzert- und Gastspieldirektion Bentz & Partner.

Zur Person Roberto Zerquera Blanco wurde am 7. Juni 1937 in Tunis (Tunesien) geboren. 1971 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit seinem Titel „Heute so, morgen so“ gewann er 1969 die „Deutschen Schlager-Festspiele“. Seine größten Erfolge feierte der Sänger mit seinen Hits „Ein bisschen Spaß muss sein“ und „Der Puppenspieler von Mexiko“ aus dem Jahr 1972. 1976 gab es zudem die „Roberto Blanco Show“, die am 21. Dezember besagten Jahres eine Einschaltquote von 49 Prozent erreichte.

Die Komödie erzählt aus dem Leben der gutmütigen Katharina. Sie hat das große Los gezogen und führt ein beschauliches Leben mit einem Ehemann, der ihr jeden Wunsch von den Augen abliest und andere Frauen nicht einmal anschaut. Doch genau darin liegt ihr Problem. Sie langweilt sich und möchte die Scheidung – nicht, weil ihr Ehemann sie betrügt, sondern weil er sie nicht betrügt.

Johann Winkler, der gutmütige und prinzipientreue Banker, versteht die Welt nicht mehr. Sein Freund, ein ausgemachter Frauenheld (Roberto Blanco), gibt ihm einen „klugen“ Ratschlag, um ihn wieder auf den „rechten Weg“ zu bringen und Katharina zurückzugewinnen.

Die deutsche Erstaufführung dieses Komödienklassikers fand am Schauspielhaus Bremen statt und basiert auf dem 1915 veröffentlichen Schwank „Fair and Warmer“ des amerikanischen Lustspielautors Avery Hopwood. Die Titelrolle spielte Heinz Rühmann und stand damit über 2000 Mal auf der Bühne. Danach folgten u.a. Theo Lingen, Peter Fricke und Harald Juhnke. Ende der 1930er Jahre wurde zudem der von Wolfgang Liebeneiner inszenierte Film „Der Mustergatte“ mit Heinz Rühmann veröffentlicht. Er wurde am 13. Oktober 1937 in Berlin uraufgeführt und erhielt Jugendverbot.

Karten für die Komödie in Friesoythe gibt es ab sofort im Internet: www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Eventim oder unter Telefon 01806/570070. Die Tickets kosten 61,30 Euro.