Friesoythe Das Schmieden von Eisen hat in Friesoythe eine lange Tradition. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass Friesoythe den Zusatz Eisenstadt bekommen hat. An diese Tradition soll das Eisenfest erinnern. Dieses findet vom Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, auf den Straßen der Innenstadt statt.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Ortskern werden sich die Besucher in diesem Jahr eher Schleichwege suchen müssen, um von einer Einkaufsstraße auf die andere zu gelangen. Auch die Hauptbühne wird nicht im Kreuzungsbereich aufgebaut werden können. Eine alternative Stelle wird noch gesucht. Diese Widrigkeiten werden aber zu verkraften sein, denn an den drei Tagen wird den Besuchern wieder allerhand geboten.

Programm Freitag, 13. September 19.30 Uhr: Eröffnung des 10. Friesoyther Eisenfestes durch Bürgermeister Sven Stratmann; Musik: Big Band Friesoythe; Eisenverhüttung heute…Rennofen-Raseneisenerz-Schwarztorf…mit Jannis Scholz, Schmiedezelt Stadtmitte 20.30 Uhr: „Crackerjacks“ – Die Acoustic Coverband aus Cloppenburg Samstag, 14. September 15 Uhr: Schmieden für Europa, Schüler aus Friesoythe sowie der Partnerstadt Swiebodzin (Polen) schmieden 20 Uhr: „Casino Royale Band“ aus Hamburg, Coverband im Stil von James Bond und Las Vegas 20.30 Uhr: Feuershow 21 Uhr: „Casino Royale Band“ aus Hamburg 22 Uhr: Verlosung Sonntag, 15. September 13 bis 18 Uhr: „’n Moal wat aans“, Straßenband aus Holland 13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, Aktionen des HGV Friesoythe in den Geschäften und auf den Straßen ab 13.30 Uhr: Bühnenprogramm: „Unreal“ Musikband der Realschule Friesoythe Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei!

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 19.30 durch Bürgermeister Sven Stratmann statt. Musikalisch begleitet wird der Auftakt von der Big Band Friesoythe. Gleichzeitig wird Schmied Jannis Scholz im Schmiedezelt in der Stadtmitte in einem Rennofen Raseneisenerz produzieren. Ab 20.30 Uhr geht es musikalisch weiter mit dem Trio „Crackerjacks“ und viel Rock, Pop, Rock’n’Roll und Soul.

Schmieden steht am Samstagnachmittag im Mittelpunkt. „Schmieden für Europa“ heißt es dann. Schüler aus Friesoythe und der polnischen Partnerstadt Swiebodzin werden ab 15 Uhr zum Hammer greifen. Abends wird es rockig. Die „Casino Royale Band“, eine Hamburger Cover-Band, wird ab 20 Uhr auf der Bühne stehen. Um 20.30 Uhr wird die Live-Musik für eine halbe Stunde unterbrochen, denn dann startet die bei vielen beliebte Feuershow. Anschließend greifen dann wieder die Musiker auf der Bühne zu ihren Instrumenten und wollen für eine lange Partynacht sorgen.

Zu einem verkaufsoffenen Sonntag sind Besucher aus nah und fern geladen. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte in der Friesoyther Innenstadt geöffnet. Gleichzeitig haben die Geschäftsleute einige Sonderaktionen und ein Unterhaltungsprogramm vorbereitet. Musik gibt es natürlich auch. Auf der Bühne spielt ab 13.30 Uhr die Schülerband der Realschule „Unreal“. Auf den für Autos gesperrten Straßen der Innenstadt sorgt die niederländische Band „’n Moal wat aans“ für gute Laune.

Wer auf besondere Weise zum Eisenfest anreisen möchte, kann dies am Sonntag mit der Museumseisenbahn machen. Folgende Fahrzeiten gelten: 13.10 Uhr ab Cloppenburg (Gleis 1), 13.20 Uhr ab Bethen, 13.30 Uhr ab Varrelbusch/Staatsforsten, 13.50 Uhr ab Garrel, 14.17 Uhr ab Bösel, Ankunft in Friesoythe ist um 14.35 Uhr. Zurück geht es um 17.25 Uhr ab Frie­soythe, 17.45 Uhr ab Bösel, 18.15 Uhr ab Garrel, 18.32 Uhr ab Varrelbusch/Staatsforsten, 18.42 Uhr ab Bethen, Ankunft in Cloppenburg um 18.50 Uhr. Fahrkarten können im Zug erworben werden.