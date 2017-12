Friesoythe Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten und Zeitungsredakteure – das ist nur eine kleine Auswahl der Berufsgruppen, die auch über die Weihnachtsfeiertage arbeiten müssen. Doch für sie ist Weihnachten sogar die Hocharbeitszeit – die Pfarrer der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Friesoythe. Von Gottesdienst zu Gottesdienst? Von Termin zu Termin? Bleibt noch Zeit zur Besinnung? Die NWZ hat sich bei den Geistlichen in Friesoythe mal umgehört, wie das Weihnachtsfest auch privat bei ihnen abläuft.

• Katholische Kirche

In den letzten Tagen sei ihm das Durchatmen schwer gefallen. „Die Adventszeit ist Stress pur. Ich hetze von Termin zu Termin“, sagt Pfarrer Michael Borth. Da bleibt erstmal nicht viel Zeit für „besinnliche Weihnachten“. Insgesamt fallen in der katholischen Kirche St. Marien nämlich 26 Gottesdienste über die Feiertage an, die er mit seinem Pastoralteam zu bewältigen hat. Neu dabei ist in diesem Jahr Cosmin Croitoru aus Rumänien, der seit Anfang des Jahres als Kaplan in Frie­soythe tätig ist. „Es ist erst mein zweites Weihnachten, das ich nicht in meinem Heimatdorf in Rumänien verbringe – für mich immer noch eine besondere Situation“, sagt der 30-Jährige.

Doch allein sein muss er an Heiligabend nicht. „Cosmin feiert natürlich bei mir im Pfarrhaus mit. Dazu kommen wie jedes Jahr mein Bruder Rüdiger und seine Lebensgefährtin“, sagt Borth. Doch bevor es Essen und Geschenke gibt, müssen der Pfarrer und der Kaplan erst einmal noch arbeiten. „Ich zelebriere die Messe um 17 Uhr in Friesoythe und Cosmin ist um 17 Uhr in Altenoythe mit dabei“, so Borth. Danach geht es zum Essen in „Pastor’s Wohnung“. „Die Vorbereitungen dafür mache ich dann schon am Nachmittag. Es soll einen Kaninchenbraten geben“, verrät der Hobby-Koch Borth. Kaplan Cosmin bringt einen Nachtisch mit. „Natürlich original rumänisch“, so Croitoru.

Das Wort „Weihnachtsgans“ sagt dem Osteuropäer übrigens nicht viel – diese Tradition gibt es an der Moldau nicht. „Bei uns ziehen die Kinder Weihnachten von Haus zu Haus und singen den Bewohnern Weihnachtslieder vor. Natürlich ist bei uns an Weihnachten die Kirche auch immer sehr voll, ähnlich wie hier“, sagt der Kaplan. Schenken wollen sich die beiden Geistlichen übrigens nichts. „Da mach’ ich mir eh nicht viel draus. Das gemütliche Beisammensein ist mir viel wichtiger“, sagt Borth. Doch das dauert maximal bis kurz vor 23 Uhr. Dann findet die Christmette in der Marienkirche statt – beide müssen wieder ran. „Für mich ist die Christmette der Höhepunkt. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis“, sagt der Pfarrer, der im Anschluss immer noch ein paar Leute ins Pfarrhaus einlädt. „Dann wird es schon mal 3 oder 4 Uhr. Um am nächsten Tag geht es morgens mit den Gottesdiensten gleich weiter. Richtig zur Ruhe komme ich erst am 2. Weihnachtstag“, freut sich Borth.

• Evangelische Kirche

Etwas ruhiger geht es da in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zu. Das Pfarrerehepaar Prunzel hat an Heiligabend jeweils nur zwei Gottesdienste durchzuführen. „Vorher reisen aber schon die drei Kinder meines Mannes an, die immer mit uns feiern“, so Pfarrerin Sabine Prunzel. Und auch beim Essen sind die Prunzels ganz traditionell. „Ja, bei uns ist es wirklich so – es gibt die klassischen Würstchen mit Kartoffelsalat“, sagt die Pfarrerin.

Gestresst ist Sabine Prunzel aber nur wenig. „An meiner alten Stelle war ich nicht in der Diaspora tätig, da kam dann auch noch ein Nachtgottesdienst hinzu. Hier in Friesoythe ist es dann doch etwas entspannter“, sagt die Kirchenfrau, die übrigens erst am 2. Weihnachtstag Zeit hat, selber zu kochen. „Vorher sind einfach zu viele Termine. Und außerdem ist mein Mann der bessere Koch in unserem Haushalt“, sagt Prunzeln mit einem Schmunzeln.

Für sie findet Weihnachten auch am Schreibtisch statt. „Wenn ich jetzt dabei bin, meine Predigt zu schreiben – das ist der Moment, der für mich Weihnachten ausmacht“, so die Pfarrerin.