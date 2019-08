Fuderfass aus 16. Jahrhundert geborgen und entsorgt

Das Fuderfass aus dem 16. Jahrhundert (links neben der Schaufel des weißen Baggers), das Bauarbeiter am 9. August während der Arbeiten an der Kreuzung Löninger Str./Eschstr./Kirchhofstr./Lange Str. im Boden gefunden hatten, ist am Montag geborgen worden. Ursprünglich sollte es an seinem Fundort verbleiben. Da es aber baulich im Wege gewesen sei, wurde es geborgen und entsorgt, erklärte die städtische Pressesprecherin Benita Meyer. Dies sei standardmäßiges archäologisches Vorgehen. Wie berichtet, bestand das Fass aus Holz und war mit Weiden gebunden. Daraus lässt sich schließen, dass es im 16. Jahrhundert gefertigt worden sein muss. Die auf dem Fass gelagerten Ziegel – so Meyer – seien nicht von großem archäologischen Interesse gewesen, weil es Industrieprodukte waren. Das heißt, dass sie nach dem 19. Jahrhundert gefertigt worden sein müssen. Das Fass selbst war mit Beton gefüllt und sei daher für Ausstellungszwecke nicht zu gebrauchen, so Meyer. Der Fund wurde fotografiert und dokumentiert. Außerdem wurden Bestandteile als Proben genommen, die nun genauer untersucht werden. Auf der Baustelle kommt es zu keinen Verzögerungen.BILD: