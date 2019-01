Garrel Er hat die Welt umrundet: 99 000 Kilometer ist Thomas Meixner gefahren, hat 35 Länder auf fünf Kontinenten besucht – und das alles mit dem Fahrrad. Die Geschichte seiner Weltreise erzählt Thomas Meixner auf Einladung des Kunst- und Kulturkreises (KKK) Garrel am Sonntag, 24. Februar, im Gasthaus „Zum Schäfer“ in Garrel. Beginn ist um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr), der Eintritt beträgt zehn Euro, für Mitglieder des Kunst- und Kulturkreises sowie im Vorverkauf kosten die Karten neun Euro. Karten sind erhältlich beim Vorstand des KKK, online unter www.kultur-garrel.de oder im Restaurant Kemper.

Dreieinhalb Jahre war der aus Sachsen-Anhalt stammende Abenteurer auf Tour rund um den Globus. Fernziel waren die Olympischen Spiele im Jahre 2000 im australischen Sydney. „Dort wollte ich meinen Beitrag leisten und zeigen, dass es um Sport und Spaß geht und sich nicht alles nur um Geld, Sponsoring und Korruption dreht“, formulierte es Meixner selbst. Er kündigte also 1998 seinen Job in einem Fahrradshop und machte sich – verabschiedet von lokaler Prominenz in der Plattensiedlung Wolfen-Nord – auf die Reise. Dabei suchte Thomas Meixner nicht immer die Postkartenidylle, sondern radelte oft auf einsamen Strecken, fernab der ausgetretenen Touristenpfade, heißt es in der Ankündigung. Über Dschungelpisten, Schlammwege und in Höhen von über 5200 Meter schleifte er seine „Else“, das Fahrrad, mit dem er unterwegs war.

Auf seiner Live-Dia-Show in Garrel berichtet Meixner von russischer Gastfreundschaft, neugierigen Chinesen, freundlichen Australiern und einer schlecht gelaunten Amerikanerin, der er sogar eine Nacht Gefängnis zu verdanken hat. Eindrucksvolle Bilder, aber auch bittere Armut begegneten ihm auf seiner Reise.

Und auch an ihm selbst ging die Reise nicht spurlos vorüber, warfen ihn doch vier Krankheiten buchstäblich aus dem Sattel. Er raffte sich immer wieder auf und weiter ging die Reise.

„Es war eigentlich egal, auf welcher Route man sich befand, immer gab es was zu entdecken: in einem kleinen Gespräch, auf einem Markt in einem Dorf oder am Wegesrand. Menschen, Tiere, Pflanzen, man musste nur aufmerksam schauen“, schreibt Thomas Meixner auf seiner Webseite. Spannende Einblicke in diese Reise vermittelt er am 24. Februar in Garrel.