Garrel „Die Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist Garrel besucht Bischof Heinrich in Dresden“, heißt es für die Gläubigen der Gemeinde vom 28. bis 30. September. Auf die Gäste aus Garrel wartet in Dresden ein umfangreiches Programm. Der Prospekt für diese Fahrt liegt ab sofort in allen Kirchen aus, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Die Gäste aus Garrel werden eine wunderschöne Stadt sehen und eine sehr lebendige Kirche erleben“, sagt der Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, gebürtiger Nikolausdorfer, der jetzt einige Urlaubstage in Garrel verbrachte. Damit sind auch die beiden Schwerpunkte der Fahrt genannt. Die Gruppe aus Garrel wird eine Andacht in der Frauen-Kirche mitfeiern. In der Aula des Bischöflichen Benno-Gymnasiums gibt es Informationen. Bischof Heinrich stellt sein Bistum vor. Gläubige, die als Erwachsene getauft wurden, werden von ihrem Glaubensweg erzählen. Schließlich werden auch Zeitzeugen der Ereignisse im Oktober/November 1989 sprechen, die an der Wende wesentlich beteiligt waren.

„Ich hoffe sehr, dass die Garreler Dresden bei Sonnenschein erleben können. Dann strahlt die Stadt noch mehr“, weiß der Nikolausdorfer, der im August 2016 als Bischof eingeführt wurde. Stadtführungen mit dem Bus und zu Fuß gehören zum Programm der Fahrt. Ein besonderer Höhepunkt wird auch eine Schifffahrt auf der Elbe sein. Auf dem Schiff wird das Abendessen serviert.

Am Sonntagmorgen wird in der Hofkirche, der Kathedrale für den Bischof, ein Pontifikalamt gefeiert. Die „Kapellknaben“ werden mit ihrem Gesang für besondere Momente sorgen. Nach dem Hochamt lädt der Bischof zum Frühschoppen in den historischen Stallhof ein. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Während der Fahrt wird es Möglichkeiten zum Spiel und Gesang geben für das „Gemeinde Orchester Garrel“ (GeOrG) und einen Projektchor. Darum sind Musiker und Sänger herzlich eingeladen.

Während der Hin- und der Rückfahrt wird in den Bussen für das leibliche Wohl gesorgt. Untergebracht wird die Gruppe in zwei namhaften Hotels. Vorläufig sind 300 Betten reserviert. Die Anmeldungen sind ab sofort möglich mit dem Anmeldebogen des Reiseprospektes, die im Pfarrsekretariat abgegeben oder der Firma Höffmann-Reisen in Vechta geschickt werden können.

Vorläufiger Anmeldeschluss ist Ende Januar. „Es ist zwar ein Angebot für unsere Gemeinde“, sagt Pfarrer Paul Horst, „aber natürlich sind Gäste und alle, die sich Bischof Heinrich verbunden fühlen, herzlich willkommen“. Die Idee, mit einer großen Gruppe nach Dresden zu fahren und Bischof Heinrich zu besuchen, ist während der Romfahrt der Gemeinde im Jahr 2016 entstanden.