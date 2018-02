Garrel Pop stirbt. Rock stirbt – aber Rock stirbt nie aus. Getreu diesem Motto aus ihrem Song „Betty Ford“ machen „Anne.Fuer.Sich“ aus Bremen Musik. „ Wir wollen deutscher Rockmusik eine neue Stimme geben – sie von Posen und Plattitüden befreien, genauso wie vor aufgesetzter Attitüde. Sowas gelingt nur durch Herz und Verstand“, sagt Manuel Kalmlage, Bassist. Zusammen mit Marian Rossol (Gesang), Sören Hösterey (Gitarre), Eddy Lembeck (Gitarre) und Henning Scotland (Schlagzeug) bildet er die Band, die mit ihrem deutschsprachigen Indie-Rock am Samstag, 14. April, ins Schallander nach Garrel kommt.

Unterstützt werden sie dabei von der Band „Notausgäng“, ebenfalls aus Bremen, und DJ Sundke aus Edewechterdamm. „Die Gäste in Garrel werden schon einmal in den Genuss kommen, die ersten Songs aus unserem ersten Studioalbum hören zu können, das am 5. Mai beim Berliner Label Motor erscheint, bei denen auch Künstler wie Rammstein und Westernhagen unter Vertrag sind“, sagt Kalmlage. Für ihn ist das Konzert auch ein kleines Heimspiel, da Kalmlage gebürtig aus Altenoythe kommt und jetzt in Bremen lebt.

Konzert in Garrel Das Konzert von „Anne.Fuer.Sich“ in Garrel findet am Samstag, 14. April, um 20 Uhr im Schallander in Garrel statt. Karten gibt es nur an der Abendkasse für fünf Euro. Unterstützt werden die Bremer von „Notausgäng“ und DJ Sundke. Das Ende des Konzerts ist für 3 Uhr geplant.

Im Juni 2016 hat sich die Band gegründet. Im September gleichen Jahres haben die Jungs ihre erste EP mit dem Titel „Stehplatz am Niedergang“ aufgenommen. Auch die ersten Musikvideos sind bereits produziert worden. Doch worum geht es in den Songs der Bremer Jungs? „Gewohnheits-Alkoholismus oder paradoxe Dogmen einer Leistungsgesellschaft sind nur einige der Eisen, die unser Sänger Marian wortwitzig anpackt und originell ironisiert. Wir liefern dazu dann die passenden Klänge“, so Kalmlage.

Diese Klänge brachten sie im vergangenen Jahr schon ordentlich in die Öffentlichkeit. „Es war eine ausgiebige Festivaltour 2017. Wir durften uns die Bretter mit Bands wie Royal Republic, Anti Flag und Turbostaat teilen“, so Kalmlage. Und jetzt machen sie sich ihren ersten Traum wahr: Ab Mai sind ihre Songs auf Platte gebannt. Mit einem Crowd-funding-Projekt haben sich die Jungs den Traum vom ersten Studioalbum erfüllt, nachdem sie im Dezember vergangenen Jahres ihren ersten Plattenvertrag abschließen konnten.

In Oldenburg sind die Jungs übrigens auch schon bekannt. Die Songs von „Anne.Fuer.Sich“ laufen bei den Heimspielen des VfB. Jetzt ist Garrel gefragt.