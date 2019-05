Garrel Dem Musikverein Garrel steht im kommenden Jahr ein großes Jubiläum ins Haus: 100 Jahre wird der Verein dann alt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Längerem auf Hochtouren. Aus Anlass des Jubiläums nimmt der Verein auch eine CD auf. Nun trafen sich die Musikerinnen und Musiker zur dritten und letzten Aufnahme. Dafür hatten sie sich ein komplettes Wochenende in der Sporthalle eingebucht.

Seit fast drei Jahren wird die CD-Aufnahme bereits vorbereitet: Die erste Aufnahme war bereits im November 2017 im Kasten, die zweite folge im Mai 2018. Passend zu Weihnachten 2019 soll es die CD dann zu kaufen geben. „Der Preis steht noch nicht fest“, sagt Martin Brauner vom Musikverein.

Fest steht hingegen, dass die CD zwölf Musikstücke enthalten wird, die das Repertoire des Musikvereins Garrel in seiner 100-jährigen Geschichte widerspiegeln.

Für das Hauptorchester unter der Leitung von Dirigent Helmut Sprenger wurde die Sporthalle erneut zum „Tonstudio“ umfunktioniert. Dazu wurden zahlreiche Mikrofone aufgestellt und Kabelstränge verlegt. Die Aufnahmeleitung lag wie bei den beiden ersten Aufnahmen in den Händen von Roland Stuppin und Thiemo Kraas. Stuppin ist ehemaliger Dirigent des Garreler Musikvereins, der ein eigenes Tonstudio betreibt und seit mehr als zehn Jahren zahlreiche CD-Aufnahmen begleitet. Kraas, studierter Musikpädagoge, ist fester Mitarbeiter in einem Musikverlag und zeichnet sich immer wieder als Komponist und Arrangeur aus.

100-Jahr-Feier Wann gefeiert wird, ist auch schon klar: am Himmelfahrts-Wochenende 20. und 21. Mai 2020 in Verbindung mit dem Kreismusikfest.

„Aufnahme läuft“ hieß es für die Musiker, sobald vor dem Dirigentenpult die Farbanzeige auf Rot wechselte. Während der Aufnahmezeit hielten die 50 Musiker absolute Stille. Den Auftakt des dritten Teils der CD-Aufnahme bildete der erste Teil des Stücks „Pilatus – The mountain of dragons (Teil 1)“. Mehrere Stunden beschäftigten sich die Musiker mit der Aufnahme. Die Stücke wurden jeweils in einzelnen Phrasierungen eingespielt. Immer wieder waren die gleichen Passagen zu spielen und Kraas und Stuppin achteten detailversessen auf den Klang jeder einzelnen zu spielenden Note. Und selbst kleinste Nuancen holten die beiden Aufnahmeleiter heraus.

„Man könnte damit so leben, aber nicht auf einer CD“, „die Stelle war gut, wir sollten sie dennoch erneut absichern“, „ich bin mir sicher, dass diese Passage beim nächsten Mal noch brillanter klingen wird“ – Sprüche wie diese hörten die Musiker an den drei Tagen häufiger. Dabei erwies sich Thiemo Kraas von Anfang an als „großer Motivator“.

Am Folgetag widmeten sich die Musiker mit dem zweiten Teil des „Pilatus“, mit dem ersten Teil von „The Lion King“ sowie „Wir sind Kameraden auf See“ – wobei auch die Stimmen der männlichen Vereinsmitglieder gefordert waren. Das Schlagzeugsolo in „Mambo“ wurde ebenfalls eingespielt. Den Abschluss des langen musikalischen Wochenendes bildeten der zweite Teil von „The Lion King“ sowie das Robbie Williams-Stück „Let Me Entertain You“.

Letztlich zeigten sich die Aufnahmeleiter und auch Dirigent Helmut Sprenger mit den dargebotenen Leistungen sehr zufrieden. „Ihr habt bei herrlichem Wetter ein ganzes Wochenende für diese CD-Aufnahme geopfert“, dankte der Vorsitzende Pascal Brauner allen Beteiligten für das Engagement. „Ihr ward stets hochkonzentriert und zum Wohle des MVGs fokussiert.“ Der Vorstand hatte die CD-Aufnahme vorbereitet.