Garrel Frieden stiften – das möchte die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Garrel und geht dazu neue Wege. Hubert Looschen, Katharina Grundau, Elisabeth Looschen und Josef Tebben bieten sich fortan als Mediatoren an, um streitende Parteien wieder an einen Tisch zu bekommen und ins Gespräch zu bringen.

Die Idee zu dieser wohl einmaligen Initiative wurde durch das Motto des Katholikentages in Münster im Mai, „Suche Frieden“, angeregt, erklärte Hubert Looschen. Nachbarn, die miteinander in Streit geraten sind, Garreler, die mit einer Gruppe oder einem Verband über Kreuz liegen – bei Konflikten verschiedenster Art möchten die Mediatoren künftig ihre Dienste anbieten. „Wir sind aber keine Rechtsberatung“, betont Josef Tebben. Die Lösung des Streits müsse letztlich von den Konfliktparteien selber ausgehen, sagt Elisabeth Looschen: „Wir sind Brückenbauer.“

Für diesen Dienst sind sie nicht extra geschult worden. Allerdings prädestiniert sie dafür ihr ehrenamtliches wie berufliches Engagement. Hubert Looschen ist Diakon und wie auch Katharina Grundau und Elisabeth Looschen in der Krisenintervention ehrenamtlich engagiert. Josef Tebben ist Steuerberater und in der Kirchengemeinde engagiert. Er setzt darauf, „dass beide Parteien sich öffnen und einander zuhören“.

Zwar sei die Mediation eine Einrichtung der Pfarrgemeinde, sie sei aber nicht konfessionell gebunden. Zudem könne ein bestimmter Mediator gewünscht werden. Weiterhin sind die Mediatoren auch vernetzt in andere Hilfseinrichtungen und könnten, falls gewünscht, weitere Hilfen vermitteln.

Wer eine Mediation wünscht, kann sich direkt an Pfarrer Paul Horst wenden unter Telefon 04474/50770. Der Geistliche sagte, er sei dankbar für das Engagement, den „Dienst an der Gesellschaft“ und den Mut und die „Hingabe, um Gottes Willen“. Denn aus dieser für beide Seiten belastenden Streit-Situation herauszukommen sei häufig eben nicht leicht, so Hubert Looschen.

Nach einer Kontaktaufnahme werden separate Gespräche mit den jeweiligen Konfliktparteien geführt. Im Anschluss daran könne man sich auf neutralem Boden, etwa im Pfarrhaus, an einen Tisch setzen. Die Mediatoren haben auch eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet.

Dass es ein ähnliches Programm in anderen Kirchengemeinden gibt, sei ihnen nicht bekannt, aber: „Andere können ja von Garrel lernen“, sagt Pfarrer Paul Horst.