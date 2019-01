Garrel Sieben Garreler haben im vergangenen Jahr den Weg zurück in die katholische Kirche gefunden. Deutlich mehr haben allerdings der katholischen Kirche den Rücken gekehrt: nämlich 18. Im Jahr zuvor verzeichnete die katholische Kirchengemeinde in Garrel fünf Eintritte. Dem standen 19 Austritte gegenüber. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Kirchengemeinde nun veröffentlicht hat.

„Das betrifft mich sehr“, sagte Pfarrer Paul Horst, der über die Gründe für den Austritt häufig nicht in Kenntnis ist. Die Austritte erfolgen in der Gemeindeverwaltung.

Denkbar, dass die Schließung der Großbäckerei Lieken in Garrel zum Ende vergangenen Jahres eine Rolle spielt. Auf die gezahlten Abfindungen müssen Kirchensteuern gezahlt werden – Anlass möglicherweise für einige Mitarbeiter, aus der Kirche auszutreten.

Nicht nur die Kirche als Institution verliert an Bedeutung durch die Austritte. Vielmehr gehe ein „Ort der gesellschaftlichen Übereinkunft“ verloren, wie „gutes Leben gelingen könne“. Kirche könne einen Ort bieten, um darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie Christen leben möchten. Dieser Ort gehe möglicherweise für Kindeskinder verloren, befürchtet Pfarrer Horst, ohne allerdings pessimistisch sein zu wollen.

„Wir sind nicht nur Nachlassverwalter.“ Die Kirche befinde sich zweifellos im Wandel. Den begreift der Pfarrer auch als Chance. Christen heute könnten als Hoffnungsträger dienen und Wegbereiter sein für eine neue Art von Kirche, ist der Pfarrer überzeugt.

Auf das Ja-Wort vor Gott haben im vergangenen Jahr immerhin 19 Paare Wert gelegt. Im Vorjahr waren es 18.

78 Gläubige haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen (im Jahr davor waren es 83): zehn in Herz-Jesu Nikolausdorf (2017: elf), sieben in St. Josef Beverbruch (2017: acht), vier in St. Maria Königin Falkenberg (2017: zwei) und 57 in St. Peter und Paul Garrel (2017: 62).

Das Sakrament der Firmung empfingen im Jahr 2018 insgesamt 83 Mädchen und Jungen – im Vorjahr waren es 78.

Getauft worden sind 90 Kinder (2017: 82): vier im Januar, elf im Februar, 14 im März, 16 im April, neun im Mai, sechs im Juni, vier im Juli, drei im August, neun im September, vier im Oktober, vier im November, vier im Dezember.

Gestorben sind 69 katholische Christen aus der Gemeinde (im Vorjahr waren es 84) – die meisten von ihnen im November (neun).