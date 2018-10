Gehlenberg Besucher und Gäste aus dem gesamten Landkreis Cloppenburg und vor allem aus dem Emsland sowie dem Landkreis Aurich konnten beeindruckt sein, was die Dorfgemeinschaft Gehlenberg und der Heimatverein Gehlenberg am Sonntag ausgestellt hatten. Fast fünfzig Aussteller fanden optimale Bedingungen auf dem etwa 10 000 Quadratmeter großen Gelände des Bauern- und Handwerkermarkts in Gehlenberg. Von der selbst gemachten Marmelade, über Holzschnitzereien bis hin zur Handarbeitsware war das Angebot riesengroß. Tausende strömten so bei „himmlischem Wetter“ nach Gehlenberg auf den Mühlenberg.

Hans Meyer, einer der Motoren in Gehlenberg, wenn es um Vereins- und Kulturarbeit geht, bringt beim Erzählen seinen Stolz zum Ausdruck. Ohne die etwa 100 Helfer und zwanzig Hauptorganisatoren wäre eine solche Mammutveranstaltung undenkbar. „Hier packen alle mit an und seit Beginn dieses Marktes zur 225-Jahr-Feier Gehlenbergs 2014 haben wir rasant steigende Besucherzahlen. Alles fing vor etwa dreißig Jahren zur 200-Jahr-Feier an“, weiß Meyer, der zusammen mit Wilhelm Olliges (Vorsitzender des Heimatvereins Gehlenberg) seit Jahrzehnten für das heutige Kulturzentrum hauptverantwortlich ist. „Uns gelingt es, Jung und Alt für diesen Markt zu gewinnen“, freut sich Meyer weiter. Ganz toll findet Meyer das Engagement der Grundschule Gehlenberg. Dort hatten Schüler Kartoffeln angepflanzt, die nun selbst geerntet wurden. Der Verkaufserlös geht dann auch in die Klassenkasse, so ein begeisterter Schüler.

Das ganze Areal, auch „Kulturzentrum Mühlenberg“ genannt, ist seit zehn Jahren stetig am Wachsen. Über 20 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden waren bisher nötig um Erdholländermühle, Backhaus, Heimatmuseum, Sägewerkmuseum, Fachwerkschule, Kalksandsteinhaus, Klutenhütte, Wagenremise, Göpel, Ziegelbrennofen oder Bockkran wieder so herzurichten, dass alles zusammen ein Zeitzeugnis einer Epoche darstellt, wo früher hart und viel gearbeitet werden musste. Einen Eindruck davon bekommt man nicht nur beim Bauern- und Handwerkermarkt sondern auch, wenn man beim Heimatverein eine Besichtigung buchen möchte (Telefon 04493/483 oder Telefon 04493/1240). „Der nächste Bauern- und Handwerkermarkt kommt bestimmt, immer am letzten Sonntag im September“, ist sich Meyer sicher. Denn „eine so große Resonanz wie in diesem Jahr motiviert uns alle weiterzumachen.“