Geschenk von Messdienern

Die Oberrunde der Messdienerschaft St. Andreas möchte auch in der Corona-Pandemie Freude verbreiten: Jeden Monat bringt sie eine Messdienerzeitung heraus. Da das Zeltlager ausfallen muss, wurde eine Fahrradstafette angeboten und eine Tüte an die Kinder verteilt, die vergangenes Jahr mit im Zeltlager waren. Enthalten waren zum Beispiel Süßigkeiten und eine Zeltlagerzeitung. Die Tagesaktion „Hallo, du alte Schachtel“ findet am 22. August (13.30 Uhr) statt. Anmeldungen liegen im Forum, im Messdienerhaus und in der St.-Andreas-Kirche aus. BILD: Privat