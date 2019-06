Geschmückter Baum

Ein großer Pfingstbaum schmückt nun den Bernayplatz in Cloppenburg. Der Heimatverein Cloppenburg organisierte zum wiederholten Male das Aufstellen, ein großer Autokran setzte die Krone auf. Mitglieder des Heimatvereins hatten die Krone geschmückt. Vorsitzender Bernd Tabeling begrüßte an die 100 Gäste. Ein besonderer Gruß ging an den Shantychor „Die Knurrhähne“, deren Lieder gut ankamen und mitgesungen wurden. Mittlerweile sind alle Ortsteile mit einem Emblem auf den Pfingstbaum vertreten. Es wurde am Abend lange gefeiert.BILD: