Gottesdienst mit Chor

Trotz der Corona-Krise konnten Gottesdienstbesucher der St.-Andreas-Kirche am Pfingstsonntag einen feierlichen Gottesdienst mit Chorgesang erleben. Vorstandsmitglieder des Kirchenchores St. Andreas hatten zusammen mit Chorleiter und Organist Karsten Klinker den Gottesdienst mit einigen vierstimmigen Chorsätzen aus dem Repertoire des Chores gestaltet. Selbstverständlich beachteten die Sänger die Hygienebestimmungen anlässlich der Pandemie, allerdings war es für die Beteiligten sehr ungewohnt, im Abstand von vier Metern zueinander die Chorsätze vorzutragen. Aber es gelang, ein harmonisches Klangbild zu erzeugen. Der Vorstand des Chores möchte mit Karsten Klinker durch diesen Auftritt deutlich machen, dass Chorgesang und Chorleben in den St.-Andreas-Chören trotz der Beschränkungen weiterhin gepflegt werden und nach der Krise in voller Blüte wieder erstrahlen sollen.

