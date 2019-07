Halen Bei durchwachsenem Wetter hat ganz Halen mit vielen Gästen und hervorragender Stimmung zwei Tage Schützenfest gefeiert. Bei den Kindern gibt Finja Hitz seit Sonntag den Ton an, und am Montag bestieg Franz-Josef Wegmann den Schützenthron in Halen.

Zwei stimmungsvolle Tage liegen hinter den Halener Schützen und Musikern. Nahezu durchgängig wurde gefeiert. Besonders gefordert waren die Halener Musiker, die insgesamt vier Märsche begleiteten und an beiden Tagen mit Platzkonzerten für Unterhaltung im Zelt sorgten.

Nachdem am Sonntag bereits der neue Kinderthron inthronisiert wurde und Franz-Josef Wegmann als neuer König ausgerufen war, feierten die Schützen mit ihren Gästen bis in die Morgenstunden des Montags. Nach einer nur sehr kurzen Ruhephase weckten die Musiker um 7 Uhr die Majestäten. Den anschließenden Schützengottesdienst zelebrierte Pfarrer Ludger Jonas. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal ging es im Marsch zum Festplatz. Dort wartete ein Katerfrühstück mit Frühschoppen und Ehrungen. Nach einer kurzen Mittagspause traten Musiker und Schützen zum Empfang des amtierenden Königsthrones auf dem Busbahnhof an. Mit einem Festzug durchs Dorf präsentierte sich das noch amtierende Königshaus noch einmal dem Schützenvolk. Um 18 Uhr versammelten sich die Gastvereine und Ehrengäste auf dem Dorfplatz zum Empfang des neuen Königsthrones. Mit Musik wurden sie dort von den Halener Schützinnen und Schützen abgeholt und zum Festplatz begleitet.

Auf der Naturbühne des Festplatzes übergab Königin Maria Kannwischer die königlichen Insignien an Brudermeister Ludger Thien, der dann damit den neuen Königs Franz-Josef Wegmann krönte. König Franz-Josef erwählte seine Ehefrau Doris zur Königin. Den Hofstaat bilden Franz-Josef Bley mit Doris Grüß, Horst und Ingrid Otten, Klaus Wübbelmann mit Bettina Harms sowie Johannes und Sylvia Krümpelbeck.

Zum Kinderthron gehören neben Königin Finja Hitz und Prinz Jan Heino Thoben auch Lisa Vosmann und Hannes Otten, Nele Feldhaus und Marius Kranz sowie Hannah Krieger und Emil Dwertmann.