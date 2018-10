Harkebrügge Nach kleineren Renovierungsarbeiten ist das Heimathaus Harkebrügge an der Dorfstraße bezugsfertig geworden. Der Kirchenfonds St. Marien Harkebrügge hat das ehemalige Wohnhaus des Pfarrers der Bürgerstiftung „Dorfgemeinschaft Harkebrügge“ zur Nutzung als Heimathaus überlassen. Nun will Heinz Frerichs dort mit seiner Arbeit beginnen.

Der Heimatforscher erhält zwei Räume für die Unterbringung des von ihm gesammelten Dorfarchivs und einer kleinen Heimatbücherei. „Ich bin froh, dass wir nun ein Heimathaus haben und dass ich dort meine unzähligen gesammelten Werke unterbringen kann und sie für die Nachwelt erhalten bleiben“, freute sich Frerichs. Er nahm gleich einen Teil seiner Sachen zur Harkebrügger Heimatgeschichte, die er bisher in den eigenen vier Wänden untergebracht hatte, mit und verstaute sie im Heimathaus. „Es wird noch ein paar Tage dauern, bis ich die gesamten Unterlagen rübergeschleppt habe“, so Frerichs. Das seien Hunderte von Büchern, über 100 Arbeitsmappen, zahlreiche prall gefüllte Ordner, Kartenmaterial, Fotos, Dias und mehr.

Und der Vorsitzende des Stiftungsrates, Hans Eveslage, brachte direkt Arbeit für Frerichs mit. In mehreren Kartons hatte der Ehrenlandrat alte Fotos, Unterlagen der Harkebrügger Flurbereinigung, Kalender, heimatkundliche Blätter, Zeitschriften mit dem Titel „Volkstum/Landschaft der 50er bzw. 60er Jahre“ und vieles mehr verstaut. „Heinz, es folgt noch mehr“, sagte er und schmunzelte. „Das sind wahre Schätze. Solche Heimatblätter, in denen sich auch einiges über die Ortschaft Harkebrügge wiederfindet, bekommt man nicht wieder“, so der Harkebrügger Heimatfreund.

Sobald der Umzug erledigt ist, will Frerichs einen kleinen „Bergführer“ erstellen. „Wir haben in Harkebrügge zwar keine Berge, aber viele Ortsbezeichnungen die mit ,berg’ enden. Beispielsweise Uhlenberg, Dingenberg, Schütteberg oder Glittenberg.“ Er will nachforschen, woher die Bezeichnungen kommen und wie sie entstanden sind.

Die Stiftung selbst richtet in dem Heimathaus ein kleines Büro ein und auch die örtliche Landjugend wird es nutzen. Dass das Heimathaus bezugsfertig ist, verdanke man auch der Landessparkasse zu Oldenburg, die der Stiftung fast die komplette Büroausstattung gespendet habe. „Dafür sind wir sehr dankbar. So hätten wir das nicht ausstatten können“, meinte Eveslage. Für die kommenden fünf Jahre seien zudem die Kosten für das Haus dank großzügiger Spenden gesichert.

Geplant sei, das rund 2100 Quadratmeter große Areal als kleinen Dorfpark mit Grillecke zu nutzen. Auch der benachbarte Kindergarten St. Marien könnte profitieren und dort einen kleinen Garten anlegen. Wenn alles fix und fertig ist, dann soll das Heimathaus bei einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt werden.