Die Block-Gruppe

Eugen Block ist Gründer der Block-Gruppe mit Sitz in Hamburg. Zu der „Eugen Block Holding GmbH“ gehören heute die Block House Restaurants in ganz Europa, die Burger-Restaurants Jim Block, das Fischhaus am Schaalsee in Mecklenburg-Vorpommern, das Brauhaus „Block-Bräu“ an den Landungsbrücken in Hamburg, das Hotel Grand Elysée in Hamburg sowie mehrere Firmen in der Lebensmittelindustrie.

Insgesamt gehören zur Block-Gruppe 17 Unternehmen, in denen mehr als 2300 Mitarbeiter beschäftigt sind. Insgesamt werden von der Block-Gruppe europaweit 66 Restaurant betrieben.

Das erste Block House wurde 1968 in Hamburg eröffnet. Aktuell sind 41 Restaurant in Deutschland und zehn im europäischen Ausland geöffnet. 7400 Steak-Menüs werden dort pro Tag serviert.

Jim Block heißt die Burger-Kette der Block-Gruppe, die neun Restaurants in Hamburg, zwei in Berlin und eins in Hannover betreibt. Die Kette hatte über zwei Millionen Gäste im Jahr.

www.block-gruppe.de