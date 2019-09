Harkebrügge Bald ist es soweit: Zum sechsten Mal lädt der Musikverein Harkebrügge zum Oktoberfest am Samstag, 21. September, ein. Dieses dürfte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher anziehen. „Es ist in Harkebrügge die Party des Jahres und zog im vergangenen Jahr weit über 1000 Gäste an“, freut sich der Vorstand.



• Für Genießer

Die Harkebrügger Wiesn könne man eigentlich gar nicht erklären – man müsse sie erleben, sagt Vorsitzender Christian Meyer. Gemütlichkeit, Stimmung, Bier, Brezeln garantiert der Festausschuss der Musikanten im beheizten Bayernzelt. Stattfinden wird die Harkebrügger Wiesn erneut auf der Fläche an der Schulstraße. Um 20 Uhr heißt es: „O zapft is“.

„Feiern wie in Bayern“ lautet das Motto. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Feiern wollen die Musiker mit Brezeln und Weißbier. „Wir hoffen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder ein Renner wird“, blickt Vorsitzender Meyer dem Fest freudig entgegen.

Wer das Fass Freibier anstechen wird, das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis des Vorstandes. Bei original bayrischem Wies’n-Bier vom Fass und Obstler werden, nachdem das Bier läuft, die Harkebrügger Musiker dann dafür sorgen, dass keiner auf den Bänken sitzen bleibt.

• Für Spielefans

Neben dem traditionellen Fassanstich werden kleine Wettspiele den Abend bereichern. Auch darf das Holzstamm sägen, Nägel versenken, Krüge stemmen und Fingerhakeln auf so einem Fest natürlich nicht fehlen.

• Für KOstümfans

Natürlich würde sich der Gastgeber freuen, wenn viele Besucher und Gastgeber in Lederhosen, Tracht oder Dirndl bei Maß und Brezeln dem Fest das richtige äußere Ambiente geben würden. „Wir freuen uns auf fesche Madeln und Buben in tollen Outfits“, heißt es seitens des Vorstands.

• Für Musikfreunde

Zünftige Blasmusik wird es von den Musikern des Vereins geben. Danach ist Tanz mit DJ „Null Problemo“ (Karsten Fugel) aus Ramsloh angesagt.

Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Vorstandsmitgliedern, im Autohaus Meyer, bei Neumann Landtechnik in Harkebrügge und Baustoffhandlung Lütjes in Barßel, im Onlineshop unter www.mvharkebruegge.de sowie an der Abendkasse.