Hattler und Band am 19. Oktober im Kulturbahnhof

Auf Einladung der Jazz- und Bluesfreunde Cloppenburg gastieren Hellmut Hattler (rechts) und Band mit feinstem Jazz-Rock am Samstag, 19. Oktober, im Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 82. Als besonderen Leckerbissen gibt es ein Vorprogramm mit Finkbass. Dahinter verbirgt sich Laura Fink. Einen Bass, eine Loopstation, ein Drumpad und ihre kraftvolle Stimme: Mehr brauche es nicht, um eine Live Erfahrung zu erleben, die nur schwer in Worte zu fassen sei, heißt es in der Ankündigung. Los geht’s um 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro (ermäßigt 17 Euro) in der Gaststätte „Bahnhof“ und in der Buchhandlung Terwelp, Lange Straße 8 (Telefon 0 44 71/ 9 22 45), sowie am Nordwest-Ticket-Schalter beim Cloppenburger Wochenblatt und Sonntagsblatt, Brandstraße 5. An der Abendkasse kosten die Tickets 23 Euro (ermäßigt 20 Euro). Weitere Informationen unter

