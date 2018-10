Hemmelte Der Heimatverein Hemmelte trifft die letzten Vorbereitungen für die Herbstkirmes, die auch in diesem Jahr als Oktoberfest gefeiert wird. Die Veranstaltung findet an diesem Wochenende auf dem Schulhof in der Ortsmitte statt.

Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche Besucher aus dem Bereich des Kirchspiels, aber auch Gäste von auswärts sind in Hemmelte gerngesehen. Ferner dürften viele „Ehemalige“ die Gelegenheit nutzen, Verwandte und Bekannte zu treffen, um mit ihnen in fröhlicher Runde zu feiern und Erinnerungen auszutauschen.

Los geht es am Samstag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr mit einem zünftigen bayerischen Essen. Für die musikalische Begleitung will der Musikverein Schnelten sorgen. Der Heimatverein würde sich über viele Besucher freuen, die im Dirndl oder in Lederhose zum Oktoberfest kommen, aber auch Besucher, die in normalem Outfit erscheinen, sind ebenso herzlich willkommen. Die zahlenmäßig größte kostümierte Gruppe erhält eine Prämie. Für Unterhaltung und Stimmung sorgt Disc-Jockey „Olli“.

Am Sonntag, 14. Oktober, trifft man sich um 10 Uhr zum Festgottesdienst im Zelt. Danach wird zum Frühschoppen und Freibier eingeladen. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke. In Hemmelte und Umgebung kann am Sonntag einmal die Küche kalt bleiben, denn im Zelt wird zur Stärkung eine Gulaschsuppe angeboten. Am Sonntagnachmittag wird zur Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen eingeladen. Danach dürfte es spannend werden, wenn eine Tombola mit vielen wertvollen Preisen verlost wird. Ferner ist eine Überraschungs- Show geplant.

Aber nicht nur für Jugendliche und Erwachsene ist während der Kirmes gesorgt. Für die jüngeren Besucher dreht sich ein Kinderkarussell, und verschiedene Buden halten ihre Angebote für die Besucher bereit.