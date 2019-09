Höltinghausen Die Apfel-, Birnen- und Quittenernte ist bereits in vollem Gange. Nach dem sonnigen und trockenen Sommer fällt die Apfelernte regional sehr unterschiedlich aus, aber die süßen Früchte lassen sich auf dem Hof der Familie Oevermann hervorragend zu frischem und leckerem Apfelsaft verarbeiten.

Beim diesjährigen „Hölker Appel-Schnack“, zu dem der Kulturkreis Höltinghausen eingeladen hatte, konnten Erwachsene und Kinder auf dem Hof der Apfelmosterei Oevermann hautnah miterleben, wie der frisch gepresste Saft ins Glas kommt. Neben Äpfeln aus dem eigenen Garten wurden auch Birnen und Quitten hier mit Muskelkraft oder mit der Maschine gepresst und zu Saft verarbeitet. Die privaten Obstlieferanten halfen tatkräftig mit, denn das Miteinander ist dem Mitorganisator Sigi Schwarzer vom Kulturkreis besonders wichtig. „Der ,Appel-Schnack’ soll eine Aktion für die Menschen in Höltinghausen und umzu sein. Wir wollen uns hier treffen, gemeinsam Saft pressen und auch miteinander ins Gespräch kommen“, so Sigi Schwarzer.

„Der Saft ist total lecker, viel besser als der aus dem Supermarkt, aber es gibt ihn bei uns nur am Wochenende, damit wir möglichst lange etwas davon haben“, erklärt eine Mutter, die mit ihren Söhnen einen großen Korb Äpfel aus dem Wagen hievt. Kinder können kleine Mengen auch mit der Handpressegewinnen.

Größere Obstmengen kommen in die große Saftpresse. Nach dem Einfüllen senkt sich die Presse und goldgelber Apfelsaft fließt unten in den Auffangbehälter. Aus 100 Kilogramm Äpfel entstehen je nach Sorte bis zu 75 Liter Saft. Nach dem Pressen kann der Saft frisch getrunken werden. Gut gekühlt ist er einige Tage haltbar. Größere Mengen werden direkt nach dem Pressen auf 80 Grad erhitzt, luftdicht in Schläuche verpackt und anschließend in Boxen verstaut. So ist der Saft ein ganzes Jahr lagerfähig – auch ohne Kühlung. Angebrochen ist der Saft in den Paketen ebenfalls bis zu acht Wochen haltbar.

Verschiedene Gruppen, Kindergärten und Schulklassen haben sich bereits angemeldet, aber es sind noch Termine frei. Die Handpresse kann von Privatpersonen sowie Kindergartengruppen und Schulklassen auch ausgeliehen werden.

Weitere Appel-Schnack-Termine sind am 28. September sowie am 12. und 26. Oktober. Terminabsprache bei Mitorganisator Sigi Schwarzer (Telefon 0 44 73/94 70 17 oder 01 71/90 488 44). Für das Pressen von größeren Mengen Obst kann mit der Apfelmosterei Oevermann, Flachsmoor 2, (Telefon 0 44 73/92 86 72) ein Termin vereinbart werden.