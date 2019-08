Kampe Das Königspaar des Schützenreichs Kampe-Ikenbrügge, Günther und Bärbel Lammers, drückten bei angenehm sonnigem Festwetter dem Kamper Schützenfest seinen Stempel auf. Bei der Ankunft auf dem Appellplatz an der Röbkenbergstraße wurde das in einer prächtig geschmückten Kutsche vorfahrende Königspaar von den Schützinnen und Schützen sowie vielen Zuschauern lautstark mit Hochrufen und viel Beifall begrüßt. Zum Empfang des Königspaares waren die Schützen aus Kampe und den Nachbarvereinen aus Harkebrügge, Edewechterdamm, Altenoythe, Ahrensdorf und Reekenfeld-Kamperfehn angetreten.

Das Königspaar mit den Adjutantenpaaren Karl-Heinz und Hannelore Krone sowie Heiner und Silvia Högemann wurde bei seiner Ankunft von Kommandeur Heiner Lübbers-Siemer begrüßt. Der Hauptmann meldete König Günther die Zahl der zu seinen Ehren angetretenen Schützen sowie die der auswärtigen Schützenvereine mit ihren Königen, Offizieren, Unteroffiziere und Schützen und die Zahl der Musiker, die für ihn aufspielten. Unter den Klängen des Kolpingblasorchesters Friesoythe schritt König Günther zackig die Front der angetretenen Schützen ab. Danach setzte sich der Festumzug durch die prächtig in Grün-Weiß geschmückten Straßen im Ort am Küstenkanal in Bewegung. Am Ehrenmal wurde der Gefallenen der beiden Weltkriege mit einer Kranzniederlegung gedacht.

Das Kolpingblasorchester Friesoythe und der Musikverein Harkebrügge begleiteten die Schützen musikalisch und sorgten für den richtigen Tritt. Der Vorsitzende der Kamper Schützen, Markus Stoff, hieß die Schützen und vielen Gäste zum Schützenfest herzlich willkommen. Sein besonderer Gruß galt neben dem Königspaar mit Gefolge den Ehrengästen: Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann, Pastoralreferentin Hedwig Sänger sowie den Bundeskönig des Oldenburger Schützenbundes Jürgen Deeken mit Gemahlin Heidi vom Bürgerschützenverein Cloppenburg.

Seine Majestät aus Ikenbrügge dankte der Bevölkerung für den Festschmuck in den Straßen, sowie allen Schützen, den Nachbarn sowie seiner Königin und dem Hofstaat für die Unterstützung. Er lud alle Schützenfestgäste zum Thronbesuch und Mitfeiern ein. An diesem Montag geht es weiter. Der Nachmittag steht im Zeichen der Kinder. Am Abend wird der große Königsball gefeiert.