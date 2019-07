Kampe Lange hielt sich der Adler am Samstagabend in seinem 15 Meter hohen Horst beim Königsschießen des Schützenvereins Kampe-Ikenbrügge. Erst als sich der Zeiger der Uhr auf Mitternacht zu bewegte, gelang es Schützenbruder Günther Lammers, den hölzernen Adler aus seinem Horst zu schießen. Es war der 2101. Schuss, der zum Erfolg führte. Jubel brandete unter den vielen Besuchern aus.

Königin ist Ehefrau Bärbel und die Adjutantenpaare sind Karl-Heinz und Hannelore Krone sowie Heiner und Silvia Högemann. „Das war ganz schön spannend. Wir sind froh, wieder eine Majestät zu haben“, sagte ein fröhlich gelaunter Vorsitzender Markus Stoff. „Ich lade Euch alle ein, auf dem Schützenfest den Königsthron zu besuchen“, sagte König Günther.

Der scheidende König Stefan Tiedeken gab den ersten Schuss auf das Federvieh ab. Der Adler erwies sich in diesem Jahr als zäh. Den Reichsapfel holte sich Katrin Meyer, das Zepter Brigitte Tiedeken, die rechte Schwinge Raimund Balacz, die linke Schwinge Peter Ennens.

Das 70. Volksschützenfest wird von Samstag, 10., bis Montag, 12. August, auf dem großen Festplatz beim Vereinsheim gefeiert. Am Samstag heißt es: Party im Festzelt mit „DJ Heini“. Am Sonntag treten die Züge sowie die Musiker ab 13 Uhr an der Röbkenbergstraße an. Um 13.15 Uhr erfolgt der Empfang der auswärtigen Vereine und Ehrengäste. Ab 14 Uhr setzt der Festmarsch durch den Ort ein. Am Ehrenmal wird der Gefallenen der Weltkriege gedacht und es schließt sich das gemütliche Beisammensein im Festzelt an.

Der Montag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche. Danach gibt es den Frühschoppen, und um 15 Uhr treten die Kinder und Schützen bei der Grundschule an. Nach dem Marsch wird der neue Kinderkönig proklamiert. Zum Schützenfestabschluss heißt es um 18.30 Uhr: Einholen des Königsthrones.

Um 20 Uhr beginnt dann der Königsball. Karussell, Autoscooter und Stände aller Art sorgen an den Festtagen für Unterhaltung.