Kampe Jahr für Jahr begeistert die St. Joseph Spölköppel ut Kampe mit ihren Theateraufführungen. Dass sie aber in der Lage ist, sich von Jahr zu Jahr zu steigern, beweist sie in ihrem neuen plattdeutschen Stück „Kaviar dröppt Currywurst“ aus der Feder von Winnie Abel und ins Plattdeutsche übersetzt von Heino Buerhopp. Das feierte am Freitag im Vereinsheim des Sportvereins Kampe/Kamperfehn seine Premiere.

Bei der Auswahl des Stückes lag die Spielschar vom Küstenkanal genau richtig. Das Stück ist eine Dauerlachnummer vom Anfang bis zum Ende. Da blieb bei den Besuchern kein Auge trocken. Perfekte Darstellung in den einzelnen Rollen, ein tolles Bühnenbild sowie ein harmonierendes Zusammenspiel waren die Attribute für eine gelungene Aufführung. Nicht zu vergessen die Kostümierung mit eigenen Kreationen. Der Premierenabend hat gezeigt, was der Zuschauer im Vorfeld erwartete: Die Nähe zum Publikum, das Spiel mit örtlicher Vertrautheit der Personen und auch der Austausch zwischen Akteuren und Publikum fehlten nicht.

Weitere Aufführungstermin Weitere Aufführungen des diesjährigen Theaterstücks „Kaviar dröppt Currywurst“ sind am: Freitag, 13. März, 20 Uhr; Samstag, 14. März, 19.30 Uhr (mit After-Show-Party); Samstag, 21. März, 19.30 Uhr (mit After-Show-Party); Sonntag, 22. März, 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Uchtmann in Kampe, bei der BFT Tankstelle in Friesoythe und bei Uns Lüttje Laden in Reekenfeld.

Inhaltlich ging es in dem Lustspiel in drei Akten um die schlecht laufende Dorfkneipe von Erna Wutschke, gespielt von Petra Tamling. Sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten, zumal die Gäste immer wieder anschreiben lassen. Sie muss innerhalb von 24 Stunden ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin Prinz Harry von Holtstopp (Alois Beckmann) mit seiner Freundin Heike (Laura Tamling) hat seinen Besuch angemeldet.

Damit er ihr Geld für die Kneipe lieh, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt, sie betriebe ein gut laufendes Nobelrestaurant. Allerdings handelt es sich um eine schlecht laufende Eck-Kneipe mit wenigen zahlungskräftigen Stammkunden – wie den lustigen Uwe (Johannes Benkens), der naiven Sandy (Kerstin Ackermann), dem schweigsamen Heini (Günter Meyer), Ernas Freund, den gutmütigen aber leicht tollpatschigen Blöömke (Ludger Kohake).

Auf Stimmenfang ist Bürgermeister Dieter Dröög (Christoph Kröger) mit seiner Etepetete-Ehefrau Annabell (Brigitte Meyer). Ihm und vor allem Weinstubenbesitzer Wolfgang Schoster (Lukas Beckmann) ist Ernas Kaschemme schon lange ein Dorn im Auge. Trotzdem, oder gerade darum, verwandelt sich die „Stramme Knackwusst“ für einen Tag in ein „Sterne-Restaurant“.

Dann hat sich noch die Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ (Petra Tamling) angesagt. Das Chaos ist vorprogrammiert.