Kamperfehn Zauberhafte Lichter tauchten das Gelände rund um die Alte Dorfschule in Kamperfehn am vergangenen Samstag in sanften Glanz. Beim vorweihnachtlichen Budenzauber unter dem Motto „Lichterglanz und Budenzauber“ stand am Küstenkanal fernab der städtischen Hektik die Besinnlichkeit und Vorfreude auf die Weihnachtszeit im Mittelpunkt.

Für viele beginnt die schönste Zeit des Jahres im November mit den Weihnachtsmärkten. In Kamperfehn gingen die meisten Besucher mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen über den Markt. Bei einem heißen Glühwein kam der Klönschnack nicht zu kurz. Offene Feuerstellen, Fackeln und Tannenbäume ließen weihnachtliche Stimmung aufkommen.

Neben allerlei Speisen und Getränken fanden sich auch handwerkliches Weihnachtszubehör sowie Geschenkartikel. Dazu zählten unter anderem Krippenfiguren, Vogelkästen, Kerzen, Weihnachtsschmuck, individuelle Stickereien, Wolle- und Strumpfwaren und vieles mehr. Auch ein Papiermacher war vor Ort. Ein Schmied ließ zudem das Eisen erglühen.

Die Kinder erfreuten sich am Stockbrotbacken, Schminken und nutzten die Gelegenheit zu einer Fahrt mit dem Karussell. Als Überraschung kam der Weihnachtsmann mit einem Oldtimertrecker der Marke Deutz angetuckert. Auf dem Beifahrersitz saß ein lieblicher Engel. Nach einem Rundgang nahm er auf einem Stuhl Platz und teilte an die kleinen Besucher Geschenke aus.