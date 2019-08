Kellerhöhe /Hoheging /Bürgermoor Das Festprogramm ist gedruckt, der Zeitplan steht, und etliche Gäste aus nah und fern werden erwartet. Die St. Dominikus-Schützenbruderschaft im „Dreiländereck“ Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor hat schon eine ganze Reihe Vorbereitungen getroffen, damit „ihr“ Schützenfest am Sonntag, 11. August, und Montag, 12. August, zu einem Volltreffer wird.

Zwei Tage lang stehen die drei Ortschaften ganz im Zeichen der „fünften Jahreszeit“. Die Entscheidung über den neuen König, der am Montag proklamiert wird, fällt am Sonntag, 11. August, ab 17 Uhr beim Adlerschießen. Bereits am Samstag, 10. August, ab 14 Uhr werden der Dorfplatz und der Ort für das Schützenfest geschmückt. Eingeleitet wird das Schützenfest am kommenden Sonntag um 14 Uhr mit einer Andacht.

Anschließend wird am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Es erfolgt der Festumzug der Kinder unter der Begleitung des Schützenmusikzuges und des Spielmannszuges. Den Höhepunkt des ersten Tags ist die Proklamation vom Kinderkönig. Das Schießen dazu fand bereits am vergangenen Samstag mit der Armbrust statt.

Viele Zuschauer beobachteten mit Spannung das Schießen der Mädchen und Jungen auf den Adler. Nach spannendem Verlauf konnte schließlich Hendrik Mayhaus mit einem sicheren Schuss den Adler von der Stange holen. Zur Königin hat er Johanna Otten erwählt. Erstes Nebenkönigspaar sind Amy Kenter und Ferdinand Rohe, zweites Nebenkönigspaar Leon Nobis und Emilia Derr. Den Königinnenpokal sicherte sich Gerda Delwisch und den Königspokal Dirk Bröring.

Im Anschluss an die Kinderkönigsproklamation am Sonntag findet das Adlertrophäen-Schießen der Schützen statt. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt, und für die Kinder ist eine Spielstraße aufgebaut. Um 17 Uhr wird es dann ernst beim Königsschießen auf den Adler. Für die Tanzmusik des ersten Tages sorgt ab 20 Uhr „DJ Uwe“ .

Der Festmontag beginnt mit dem traditionellen Königswecken durch den Schützenmusikzug bereits um 6 Uhr. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst statt. Danach ist ein zünftiger Frühschoppen mit Kaffee und belegten Brötchen angesagt. Um 16 Uhr heißt es wieder Antreten für die „Grünröcke“ zum Festmarsch mit dem noch amtierenden König zum Festplatz.

Um 18 Uhr findet der große Festmarsch mit den Auswärtigen Vereinen aus Emstek, Halen, Höltinghausen, Schneiderkrug/Bühren, Garrel und Beverbruch/Nikolausdorf durch den Ort zum Festplatz statt. Hier erfolgt die Proklamation des neuen Königs oder der neuen Königin. Beginn des Festballs mit der Partyband „Teddys “ ist um 20 Uhr.