Köln /Friesoythe Er gilt als einer der renommiertesten Musikpreise Deutschlands und darüber hinaus: der Echo. Seit 1992 werden damit jedes Jahr die erfolgreichsten und besten Leistungen nationaler und internationaler Künstler ausgezeichnet. Seit 2010 gibt es eine Wertung für Jazz-Musiker, die mit dem Echo Jazz geehrt werden. Nominiert für diesen begehrten Preis ist der aus Friesoythe stammende Jazz-Musiker Fabian Arends (27).

Der zeigt sich im Gespräch mit der NWZ überrascht und sehr erfreut über die Nominierung in der Kategorie „Newcomer“. Schon die Nominierten können sich großer Aufmerksamkeit gewiss sein – anders als vielleicht bei anderen Jazz-Preisen, die nicht einem so großen Publikum zugänglich gemacht werden.

Die Nominierung sei Lohn der vielen Arbeit an seiner ersten eigenen CD „Levitate“, die er gemeinsam mit Wanja Slavin (Alt-Saxophon), Simon Seidl (Klavier) und David Helm (Bass) aufgenommen und im Januar vergangenen Jahres veröffentlicht hatte. „Viel Arbeit und viel Herzblut“ sei hineingeflossen. „Schön zu sehen, dass die Arbeit nun Früchte trägt“, sagt der 27-Jährige.

„Levitate“, auf Deutsch „frei schweben“ – der Titel verrät den Spielraum, der den Musikern gegeben wurde. Nicht alles durchkomponiert, sondern die Freiheit zu improvisieren – das macht schließlich Jazz aus.

Wer in der Kategorie „Newcomer“ die begehrte und allseits bekannte bogenförmige Trophäe in Empfang nehmen kann, entscheidet eine zwölfköpfige Jury, die sich aus Journalisten, Vertretern von Musiklabels, Konzertveranstaltern und weiteren Experten zusammensetzt, dann im April. Das Urteil der Jury richtet sich insbesondere nach künstlerischen Kriterien, berücksichtigt aber auch den Publikumserfolg, heißt es dazu von der Deutschen Phono-Akademie.

Fabian Arends hatte nach seinem Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium in Köln Jazz-Schlagzeug studiert und 2014 das Studium beendet. Seither spielt der Musiker in mehreren Jazz-Ensembles und pendelt einmal die Wochen nach Stuttgart, wo er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst lehrt. Jede Menge Konzerte spielt der freischaffende Musiker, alleine zwölf im März: mit Makkro, Reza Askari, dem Jonathan-Hofmeister-Quartett, Julia-Ehninger-Band oder mit dem Hendrika-Entzian-Quartett in Hamburg oder Heide.

Hendrika Entzian ist ebenfalls in der Kategorie Newcomer für den Echo Jazz nominiert. Das freut Fabian Arends besonders. Konkurrenzgedanke kommen ihm nicht in den Sinn. „Ich mache die Arbeit ja nicht für die Preise.“ Dritter im Bunde ist das „BamesreiterSchwartzOrchestra“.

Viele der nominierten Musiker kennt Fabian Arends, stand mit einigen auf der Bühne. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Preisverleihung, die am 31. Mai in der Kulturfabrik Kampnagel Hamburg stattfindet. Ob er nun die Trophäe in Empfang nehmen kann oder nicht.