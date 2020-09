Konfirmation der besonderen Art

Eine außergewöhnliche Konfirmationsfeier, die es so noch nie gegeben hat, erlebten alle Beteiligten am Wochenende auf dem Hof Peters in Ellerbrock. Dazu hatte sich aufgrund von Corona die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Friesoythe entschieden. 27 Jugendliche aus Friesoythe und drei Jugendliche aus Bösel wurden gemeinsam bei einer „Auto-Kino-Konfirmation“ eingesegnet. Die Konfirmanden und am Gottesdienst Beteiligten befanden sich auf einer Bühne, während die Angehörigen in ihren Fahrzeugen mitfeierten. Rund 100 Autos waren auf der grünen Wiese aufgefahren. Die Feier wurde aber im Gegensatz zum Auto-Kino nicht über das Radio, sondern über Lautsprecher übertragen. Die Geistlichen Joachim und Sabine Prunzel zelebrierten den ungewöhnlichen Freiluftgottesdienst auf dem Hof Peters. BILD: