Landkreis Cloppenburg 157 Millionen Kinderaugen in über 100 Ländern hat die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vom christlichen Werk Geschenke der Hoffnung während der 22 bisherigen Durchgänge schon zum Leuchten gebracht. Und auch in diesem Jahr wollen und sollen sich die Menschen im Kreis Cloppenburg an der Aktion beteiligen. Eine Abgabe ist noch bis zum 15. November bei drei Abgabestellen möglich, erläutert Margret Engelke.

Die Pakete können bei Lebensmittel Konofol an der Vahrener Straße 1 in Cloppenburg, in Lastrup bei der Titus­apotheke an der Kirchstraße 5, und in Werlte bei Brigitte Purk (Gartenbaubetrieb) an der Hauptstraße 72 abgegeben werden. Im vergangen Jahr gingen die Pakete aus dem Bereich Cloppenburg alle in die Mongolei, teilt Magret Engelke mit. 2017 erhielten weltweit rund elf Millionen Kinder dank der Aktion ein Weihnachtsgeschenk.

Und so geht’s: Deckel und Boden des Schuhkartons separat mit Geschenkpapier verpacken oder einen vorgefertigten Schuhkarton bestellen (www.jetzt-mitpacken.de). Das Überraschungspaket sollte mit neuen Geschenken gefüllt werden. Ideal sind laut Geschenke der Hoffnung neue, ungewaschene Kleidung, Schulmaterialien (Lineal, Stifte, Malbücher), Spielzeug, ein Kuscheltier, Hygieneartikel (Creme, Haarbürste) oder auch originalverpackte Süßigkeiten, die bis Ende März 2019 haltbar sein müssen.

Wer mag, kann auch einen persönlichen Grüß von sich dazu legen. Mit einem Etikett wird angegeben, ob das Geschenk für einen Jungen oder für ein Mädchen gedacht ist. Die möglichen Altersstufen sind zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre. Verschlossen wird der Schuhkarton mit einem Gummiband. Gemeinsam mit einem Beitrag von acht Euro, der für die Ausführung der Aktion nötig ist, kann das Weihnachtsgeschenk dann zu einer der drei Abgabestellen in der Nähe gebracht werden.

Wer keine Zeit hat, ein Päckchen selbst zu füllen, kann unter www.online-packen.de auch online eines auf die Reise schicken. Außerdem gibt es bei den Annahmestellen, bei verschiedenen Geschäften, Apotheken und Ärzten in Cloppenburg Informationsflyer und für den Bereich Cloppenburg beantwortet Margret Engelke (Telefon 01 52/08 29 84 48) gerne Fragen. Infos gibt es auch an der Hotline unter Telefon 030/76 88 38 83.

Mehr Infos unter www.geschnke-der-hoffnung.org