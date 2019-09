Lastrup Evangelische Christus-Kirche, Gruppenraum und Pfarrhaus waren in Lastrup jahrzehntelang eine Einheit. Mit dem großen Pfarrgarten zusammen bildeten sie zwischen Molberger Straße und der Straße am Apfelgarten ein übersehbares Ensemble. Nun sind die Bagger angerückt und das Pfarrhaus wird dem Erdboden gleich gemacht. Ein privates Wohnobjekt wird in absehbarer Zeit an dieser Stelle durch einen Lastruper Investor errichtet.

Der Gemeindekirchenrat der evangelischen Kirchengemeinde hatte sich lange mit der aktuellen Gebäudesituation beschäftigt. Auf der einen Seite gab es beim Pfarrhaus einen erheblichen Renovierungsstau. Auch die Räumlichkeiten für das Gemeindeleben mussten den heutigen Gegebenheiten angepasst werden – mit behindertengerechten Zugängen, Gruppenräumen, angemessene Sanitärräumen oder einer Küche.

Dafür seien allerdings die finanziellen Ressourcen der Kirchengemeinde beschränkt. „Man muss aber auch die gesamtkirchliche Entwicklung berücksichtigen“, erläutert Pfarrer Jürgen Schwartz. „Es wird in Zukunft noch weniger Pastore und Pastorinnen geben. Die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden und die Zusammenlegung von Gemeinden wird zunehmen müssen. Dazu kommt der demographische Wandel. Unsere Kirchengemeinde wächst nur noch sehr langsam. Zudem gehen die Pastore aus der Baby-Boomer-Generation nach und nach in den Ruhestand. Der Nachwuchs fehlt. Auch die kirchliche Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren verändert“, so der Pfarrer der Christus-Gemeinde Lastrup, der 820 Christen angehören. So sei dann schweren Herzens im Gemeindekirchenrat beschlossen worden, das Pfarrhaus mit dazugehörigem Land (1157 Quadratmeter) zu veräußern.

Nun soll zur Molberger Straße hin ein kleines Gemeindezentrum entstehen. „Die bisherigen Planungen und Zeichnungen sehen vor, dass es neben Büro, Toiletten, Lager- und Abstellraum auch eine Küche geben wird und einen teilbaren Gruppenraum, der – je nach Gruppengröße – flexibel genutzt werden kann. Auch eine Öffnung in Richtung Kirchraum ist vorgesehen“, erläutert Pfarrer Jürgen Schwartz.

Dort, wo heute die westliche Giebel-Außenwand des Pfarrhauses (in Richtung Kirche) ist, verläuft nun die Grundstücksgrenze. Der Zugang zur Kirche und zum Gemeindehaus wird ausschließlich über die Westseite der Kirche erfolgen. Deshalb wird es dort auch eine Neugestaltung des Außengeländes geben. Hier sollen Möglichkeiten für Gemeindefeste und zur Begegnung geschaffen werden.

Das für den Anbau entwickelte und mit der Kirchenleitung abgestimmte Raumkonzept sieht den Bau eines teilbaren Gruppenraumes, der je nach Gruppengröße flexibel nutzbar und zur Kirche hin zu öffnen ist, den Bau von Sanitäranlagen, einer Küche, des Kirchenbüros und eines Abstellraumes vor. „Trotzdem werden wir große Anstrengungen machen müssen, um die Finanzierungslücke, die noch bleibt, schließen zu können“, so Pfarrer Schwartz, der den Pastoren und Gemeindekirchenräten der vergangenen Jahrzehnte dankbar ist, so gut und engagiert gewirtschaftet zu haben, dass man heute die Möglichkeit habe, die Gemeinde fortzuentwickeln.