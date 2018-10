Lastrup /Hamburg Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am 11. Oktober zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Gerd Steting, Karin Schramm und Martina Kowalski mit Moderatorin Kerstin Werner über die Arbeit des „Gesprächskreises für blinde und sehbehinderte Menschen und deren Angehörige“ aus Lastrup.

Gegründet wurde der Gesprächskreis 2011 von Martina Kowalski. Sie leidet unter grauen und grünen Star, einer Netzhautablösung sowie einem erhöhten Augeninnendruck. Auf dem linken Augen ist sie vollständig erblindet, rechts sieht sie nur sehr vernebelt. Bei einer Versammlung des Blindenverbands wurde der Wunsch geäußert, sich auch nebenbei zu treffen. Begonnen haben sie in Lastrup mit vier Personen. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass der Gesprächskreis auf mehr als 20 Leute angewachsen ist. Sie treffen sich jeden dritten Montag im Monat zwischen 14.30 und 16.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Lastrup.

Gestartet wird mit einer Kaffeerunde, dann gibt es ein geplantes Programm, bei dem sich jeder mit einbringen kann. Auch Referenten werden eingeladen: Kürzlich war der Seniorenpflegestützpunkt zu Gast. Da viele Teilnehmer älter sind, sind Themen rund um die Pflege wie Betreuung oder Mobilität wichtig und interessant für die Teilnehmer, sagt Martina Kowalski.

Gerd Steting leidet unter altersbedingter Makuladegeneration (AMD). Etwa 1,6 Millionen Deutsche leiden unter dieser Krankheit. Seine Sehkraft beträgt nur zwei Prozent, er kann nur noch Umrisse erkennen. Seit 2013 ist er beim Gesprächskreis dabei. Besonders hilft ihm das Gefühl, dass er nicht alleine ist und auch andere Menschen belastet sind. Bei den Treffen haben sie viel Spaß, es wird viel gelacht anstatt Trübsal geblasen.

Willkommen sind nicht nur Betroffene, sondern auch deren Angehörige. Karin Schramms Ehemann Wolfgang ist betroffen. Auch ihr gefällt am Gesprächskreis, dass man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Es wird viel über neue Hilfsmittel wie eine OhrCam gesprochen, die Texte einscannen und dem Nutzer vorlesen kann, erzählt sie. So wurde kürzlich auch eine Ausstellung über Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen besucht.

Bei der bundesweiten „Woche des Sehens“ vom 8. bis 15. Oktober informierten in Cloppenburg zusätzlich Stände über Blinde und Sehbehinderte. Als Selbsthilfegruppe stellt sich der Gesprächskreis vor, besucht Schulen und Pflegeheime, um über das Sehen im Alltag aufzuklären. Bei den Besuchen werden die Menschen für das Thema sensibilisiert: Am besten kann man das mithilfe von Simulationsbrillen oder einem Parcours demonstrieren, den die Teilnehmer mit einer Augenbinde und Blindenstock zurücklegen müssen.

Am 27. Oktober feiert der Gesprächskreis für blinde und sehbehinderte Menschen und deren Angehörige ein Oktoberfest, zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Neben Musik, Brezeln und Leberkäse wird es außerdem eine Überraschung geben, kündigt Martina Kowalski an. Sie ist unter Tel. 04472/8590 und per Mail an martina-kowalski@t-online. de zu erreichen.

Von Montag bis Freitag heißt es zwischen 12 und 13 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen „Die Plattenkiste – Hörer machen ein Musikprogramm“. In der Sendung können sich Vereine, Clubs, Organisationen und andere vorstellen. Informationen zur Bewerbung gibt es im Internet.