Lindern In der evangelischen Friedenskirche in Lindern, In de Garte 15, ist von Sonntag, 28. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 21. November eine Bilderausstellung unter dem Thema „Friede geht anders“ der aus Lohne stammenden Künstlerin Gunda Schneider zu sehen. Die Bilder stammen aus ihrem Bilderzyklus „Sehnsucht nach Frieden“. Sie zeigen verschiedene Dimensionen, was Frieden bedeuten kann.

Pfarrer Jürgen Schwartz von der evangelischen Kirchengemeinde Lindern freut sich, dass passende Bilder zum Namen der örtlichen Kirche, nämlich der Friedenskirche, dort ausgestellt werden. Er sagt: „Die Sehnsucht nach Frieden ist groß – gerade auch angesichts vieler schrecklicher Vorkommnisse. Gunda Schneider hat vieles davon in ihren Bildern verarbeitet. Es sind Bilder, die mahnen, erinnern, wachrütteln.“

Die Bilderausstellung beginnt am kommenden Sonntag um circa 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Friedenskirche, in dem biblische Perspektiven des Friedens im Mittelpunkt stehen.

Führungen durch die Ausstellung sind möglich. Eine Absprache mit Pastor Schwartz unter der Rufnummer 0157/33369192 ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.