Lindern „Es ist eine Ausstellung, die eng mit der hiesigen Kultur, Natur und Landschaft Verbindungen aufweist“, sagte Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne in ihren Eröffnungsworten der Herbstausstellung des Kunst- und Kulturvereins Lindern. Zwei Künstler konnte der Verein dafür gewinnen: den Maler Laurens Boersma aus den Niederlanden und die gelernte Scheibentöpferin Katharina Bertzbach aus Fischerhude.

Bertzbach konnte bei der Eröffnung nicht anwesend sein. „Ihre Figuren und Gegenstände wirken für sich“, sagte Schulte to Bühne, „stellt man sie nebeneinander oder zueinander, treten sie in Beziehung“, macht die Direktorin des Cloppenburger Museumsdorfs deutlich. Die Objekte seien nicht nur zum Bestaunen, sondern auch zum Anfassen da, „somit sind sie noch anders erfahrbar“. Inspiriert wurde die Künstlerin auf ihren vielen Reisen durch Spanien, Neuseeland und Deutschland.

Den Werken von Boersma näherten sich die Besucher mit Hilfe eines von Schulte to Bühne geführten Interviews. Der Künstler lässt sich vom französischen und holländischen Impressionismus und Expressionismus inspirieren. Seine Hauptmotive sind Landschaften in Öl und Aquarell, und die Parallelen zwischen seiner niederländischen Heimat und der hiesigen Landschaft sind unverkennbar. „Jeden Tag verspüre ich Energie zu malen, es macht mich glücklich und ruhig, und ich kann das Herz sprechen lassen“, sagte Boersma. Das Licht spielt in seinen Arbeiten eine große Rolle. Die Atmosphäre einer Landschaft unter dem Einfluss von Licht, die Spiegelung des Lichts auf der Wasseroberfläche und die Brechung von Licht in leuchten Farben, hält der Boersma in seinen Bildern fest. Seine Kunststudenten lernten die Technik, aber zu einem Kunstwerk gehöre auch, sich selbst zu suchen und zu „malen, wie man ist“. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Chris Bruns.

Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr. Im Rahmen dieser Herbstausstellung gibt es weitere Veranstaltungen. Eine Keramikwerkstatt mit Bertzbach ist für Sonntag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr geplant (Anmeldungen unter Tel. 05957/ 961020), „Poetry Slam und Kurzgeschichten“ heißt es am Dienstag, 2. Oktober, ab 19 Uhr, und für Kinder gibt es eine Mitmachaktion zur Kirmes am ersten Oktoberwochenende.